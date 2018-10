ORKAN POBJESNIO NA KOLINDU I PLENKOVIĆA! ‘Niste došli u Baćin? Sutra ću se ja ukazati vama, dolazim u Zagreb!’

Autor: Snježana Vučković

Kao i svake godine, 21. listopada obilježava se teško stradavanje civila s Banovine koji su mučki pobijeni te bačeni u plitke jame.

Komemoracije za žrtve masovne grobnice u Baćinu, druge najveće iza Ovčare u kojoj je pronađeno 56 tijela hrvatskih civila, uvijek su dostojanstvene, ali mučne i teške.

Nisu došli

Je li to razlog nedolaska hrvatskog premijera, predsjednice i predsjednika Sabora ili je riječ o čistom nemaru, teško je reći. No, činjenica je da se ovim žrtvama do sada nitko nikada iz državnog vrha nije poklonio niti zapalio svijeću.

Iako su svi uredno i na vrijeme pozvani, danas je na komemoraciju umjesto premijera došao ministar branitelja Tomo Medved, u ime predsjednice Mladen Markač a u ime Sabora jedna saborska zastupnica.

Ovo je poprilično naljutilo Ivicu Pandža – Orkana, pukovnika s Banovine, koji je najviše zaslužan za Spomen sobu u Baćinu. On je ujedno i jedan od onih koji posjetiteljima najveće grobnice na Banovini vrlo detaljno priča što se zapravo dogodilo tih dana pokraj Une. Orkan je nedavno doživio prometnu nesreću u kojoj mu je teško nastradala noga, no to ga neće spriječiti da sutra dođe u Zagreb:

“Doći ću im ja objasniti”

“Ma, neka se srame. Oni se niti ove godine nisu udostojili pojaviti, ali ukazat ću se ja njima iako se krećem pomoću hodalice. Sutra ću već nekako doći u Zagreb, pa predsjednici i premijeru poručujem da “bace oko” na Bujicu. Ako im nije ugodno doći u Baćin, onda će im ono što ću reći na televiziji biti još manje ugodno!”, kazao je Orkan za Dnevno.

Podsjetimo, danas je održana komemoracija za 137 civilnih žrtava s Banovine, od čega je 56 tijela 1997. godine pronađeno u plitkim grobovima pokraj same Une. Tijela su bila naslagana jedna na druge, a bager je pri iskapanju vadio ispremiješane i polomljene ostatke što je znatno otežalo identifikaciju. Sudski vještak prof. dr. Dušan Zečević lani je izjavio da mu je ekshumacija u Baćinu bila puno teži posao nego na Ovčari:

“Bili su kao lutke. Otrcane lutke. Kako su tiskana bagerom jako plitko to su bila trula isprepletena mrtva tijela, malo i smrznuta i bilo ih je jako teško izvlačiti. Nastao je velik problem kod njihovog vađenja, a bilo je iznimno teško spojiti i dijelove, a i razdvajati dijelove. Bager odvoji komad noge, ruku, pa je to teško spajati”, ispričao je o sudbini žrtava koje naš politički vrh – očigledno ne zanimaju.