ORGANIZATORI VUKOVARSKOG PROSVJEDA: ‘Očekujemo 20.000 ljudi, ne trebaju nam stranačka obilježja’

Autor: dnevno.hr

Jedan od organizatora i govornika na prosvjedu u Vukovaru Tomislav Josić u izjavi za N1 kaže da bi danas na prosvjed trebalo doći osamdesetak autobusa, a sve skupa se očekuje dvadeset tisuća ljudi.

Josić najavljuje da će se odmah reagirati na provokacije te da političke parole nisu poželjne.

“Siti smo stranaka. Ne trebaju nam stranačka obilježja”, rekao je Josić i najavio da će prosvjednici dolaziti s braniteljskim zastavama.

Na prosvjedu će govoriti on, gradonačelnik Penava i Danijel Rehak koji se bavi istraživanjem ratnih zločina, a čitat će se i svjedočanstva žrtava.

Naglašava opet da ovo nije prosvjed protiv premijera Plenkovića nego prosvjed protiv svih premijera do sada, protiv svih koji su vodili razne institucije, protiv svih koji nisu htjeli izvući stvari ispod tepiha i nešto napraviti.

Vukovarci Hrvati tvrde da u tom gradu još žive ljudi odgovorni za ratne zločine i silovanja, na pitanje kako to da nisu procesuirani Josić odgovara: “Zaštićeni su kao medvjedi u zoološkom vrtu, ima čovjek protiv kojeg postoje optužbe zasilovanje. Zašto pravosuđe vjeruje onome tko je to radio, nego samoj žrtvi, to njih pitajte”.

Kaže da su svi pozvani na prosvjed pa i Srbi iz Vukovara jer bi svatko tko je činio ratne zločine trebao za to odgovarati, ali da se ni do sada u Koloni sjećanja nije pojavio nitko od srpske manjine.

Na pitanje boje li se možda Srbi za svoju sigurnost Josić odgovara: “Mi bi se trebali bojati više nego oni, oni su to činili”.

