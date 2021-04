OPTUŽUJU IH DA ZBOG NJIH BEZ POSLA OSTAJE 200 LJUDI! ČAČIĆ TRAŽI KAZNENE PRIJAVE! Kadroviranja, izvlačenje novca, suludi bonusi! Ovo su sve afere državne tvrtke!

Autor: Iva Međugorac

U pilani Požgaj iz Velikog Bukovca krenula su otpuštanja jer su zbog kriterija Hrvatskih šuma ostali bez drvne građe na koju su u poslovnim planovima računali, a na ta nemila događanja u svojem kraju ovih se dana osvrnuo župan Radimir Čačić žestoko kritizirajući ovu državnu tvrtku.

“Hrvatske šume su sramota ove države. Hrvatske šume, otkad je ova uprava, osim što su neki završili u zatvoru pa su pušteni, kontinuirano idu suprotno od politike ove i prošle vlade, a politika je ‘jačaj final, dodanu vrijednost, smanjuj izvoz trupaca’. Rade obratno, profit im pada i sad su jednom od najvećih proizvođača finalnih proizvoda, to je naš “Požgaj”, ukinuli sve kvote. Zato ih je tužio, zbog nekorektnog poslovanja. Ta vrsta moći, ‘ja tebi ne dam’, natjerati jednu veliku tvrtku da otpušta 200 ljudi, da zatvara dvije od tri pilane, koje ne djeluju samo u ovoj županiji, to je sramotno ponašanje i mi ćemo tražiti odgovornost, a čini mi se da postoje i kaznene prijave”, rekao je Čačić.

Inače, ovo nije prvi put da se u javnom prostoru problematiziraju Hrvatske šume čiji je predsjednik uprave Krunoslav Jakupčić medijske stupce punio u jeku uhićenja bivše državne tajnice Josipe Rimac. Zajedno s njom zbog gospodarskih malverzacija pao je i šef Jakupčić za kojega se tada tvrdilo kako je blizak sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

Tko je sve kadrovirao?

Kada govorimo o Hrvatskim šumama, moglo bi se reći da govorimo i o tvrtki čije su poslovanje obilježile afere i sumnjive aktivnosti, kako pojedinih političara, tako i raznih članova uprava bliskih političarima.

U NO Hrvatskih šuma svojedobno je u Milanovićevoj eri bio imenovan Mijo Prgomet, brat HDZ-ova predsjednika Gradske skupštine Drage Prgometa. Brat Mijo do ove je fotelje dogurao zahvaljujući prisnim odnosima s bivšim SDP-ovim ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom. Ujedno, Prgometovo ime stajalo je na popisu aferaša iz Hrvatskih šuma, ponajprije zbog priče vezane za natječaj o zakupu poslovnih prostora, ugostiteljskih objekata za odmor u vlasništvu Hrvatskih šuma budući da je jedan od poslova dobila tvrtka Krula u vlasništvu Prgometova susjeda. Radilo se o poslu najma 20 objekata u vlasništvu Hrvatskih šuma s oko 550 kreveta koji su navedenoj tvrtki iznajmljeni na period od 15 godina. Afera je ovo kojom su se svojedobno intenzivno bavili istražitelji, a u kontekstu te priče spoominjao se bivši Milanovićev ministar Tihomir Jakovina. Okolnosti su, naime, dovele do davanja u najam 136 apartmana, lugarnicu i pansione tvrtki Krune Tkalčevića, koja je nekim čudom osnovana niti mjesec dana prije objavljivanja natječaja. Tkalčević je pak susjed tadašnjeg člana NO Prgometa, koji je pak Jakovinin blizak prijatelj iz Slavonskog Broda.









U Jakovinino vrijeme na čelu Hrvatskih šuma bio je pak njegov prijatelj Ivan Pavelić. U Milanovićevo vrijeme uvelike se kadroviralo po Hrvatskim šumama. Tako je svojedobno od 16 podružnica Uprave šuma na njih 12 vodeću poziciju obnašao netko iz SDP-ovih redova, sve su to kadrovi koji su se fotelja domogli po političkoj liniji. Sumnje u namještanje kadroviranja sada se seli i na niže županijske i općinske razine.

U kontekstu afera i suspektnih kadroviranja spominjao se Dražen Dumančić nekadašnji voditelj Hrvatskih šuma u Požegi, a mediji su pak u to doba pisali i o njegovoj pravomoćnoj presudi za kazneno djelo protiv prava slobode i prava čovjeka zato što je ispred dječijeg vrtića izvadio pištolj uperivši ga u čovjeka. Spominjao se u neugodnom kontekstu i Pavelić u vrijeme dok je bio predsjednik Uprave Hrvatskih šuma pa se propitkivao njegov potencijalni sukob interesa. Naime, zagrebačka tvrtka Vertikala u kojoj je direktorica njegova supruga dugovala je karlovačkom DIP-u, istodobno je pak DIP bio u poslovno-partnerskom odnosu s Hrvatskim šumama.

U tom je razdoblju radi nestručnih kadroviranja iz Hrvatskih šuma propalo 140 kubika furnira. Premda Pavelić nije bio član niti jedne stranke, kumski je povezan s Jakovinom, ali i Igorom Dragovićem, a sami njegov izbor na čelnu poziciju u Hrvatskim šumama, iznenadio je poznavatelje prilika u toj tvrtki, jer riječ je o matematičaru koji nikada nije vodio veću firmu.









Stranačko zbrinjavanje

Hrvatske šume su u Jakovininom mandatu postale žarište afera i skandala pa je tako zbog sumnji u kriminal PU koprivničko-križevačka na obavijesni razgovor privela dvojicu poslovođa iz šumarije Kloštar Podravski. Osumnjičeni su za ilegalnu preprodaju 15-ak kubičnih metara drva. Mediji su prenijeli kako svjedoci terete i šefa proizvodnog odjela u Upravi šuma Koprivnica Đ. A., koji je prema njihovim tvrdnjama naređivao da se dio trupaca za daljnju prodaju podklasira te da je ta roba zatim završavala na jednom 20-ak kilometara udaljenom OPG-u u selu Čepelovec pored Đurđevca.

Svjedočila je javnost i stranačkom zbrinjavanju bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika Mate Štimca iz Virovitice koji se našao na platnoj listi Hrvatskih šuma. Mediji su iznijeli podatak da je na radnom mjestu savjetnika prima plaću od 15.000 kuna te 24 sata koristio službeni automobil i poslovnu karticu a da ništa ne radi. Pisalo se i da tvrtki Šumska biomasa d.o.o., koja je u vlasništvu Hrvatskih šuma. Ta je tvrtka monopolizirala proizvodnju i trgovinu energetskim drvom u Hrvatskoj, a neki njezini netransparentni poslovi, koji podrazumijevaju gospodarenje javnim novcem, otvorili su sumnje kako sadrže i elemente kriminala.

Hrvatske šume na koncu SDP-ova mandata spominjane su i zbog ugovora kojima su oštećena za 400 milijuna kuna. Naime, bivši ministar Jakovina u srpnju 2014. godine zaprimio je posebno izvješće o poslovanju tvrtke u kojem ga se upozoravalo na prekomjernu sječu i devastaciju te ugrozu naših šuma sklapanjemn 330 štetnih ugovora o prodaji drvnih sortimenata. Prema tom izvješataju došlo se do štete od 400 milijuna kuna, a izvješće je potpisao Domagoj Križaj, nekadašnji Jakovinin pomoćnik. I prema ugovoru kojega je Jakovina sklopio 2012.godine predsjedniku Uprave Paveliću pripaklo je 2,3 milijuna kuna, a Ivanu Ištoku oko 1,5 milijuna kuna, a Hrvatske šume radi neisplaćenih bonusa Pavelić je čak i tužio.

“Što se tiče poslovanja Uprave, u razdoblju od 2012. do 2015., neto dobit je 383 milijuna kuna, a četiri godine prije ta je dobit bila 50-ak milijuna kuna. To govori o profesionalnosti ove Uprave, odrađeni su svi poslovi koji su trebali. Prihvaćam kritike oko bonusa koji su bili moguća nagrada. Nisam mogao znati 2012. da će biti tako dobri rezultati”, kazao je Jakovina objašnjavajući bonuse koje je namjeravao podijeliti šefovima u Hrvatskim šumama.









Afera Fimi media

Naravno, afere nisu počele s Jakovinom. Velika efera Fimi media iz Sanaderove ere, kada se HDZ-ova stranačka blagajna punila novcem iz državnih tvrtki, nije mogla proći bez Hrvatskih šuma. Tako je 2011. uhićen član Uprave Hrvatskih šuma Darko Beuk, koji je tri godine bio i predsjednik. Sumnjičilo ga se da je sklopio nepovoljan ugovor marketinškom agencijom na štetu svoje tvrtke koja je, prema optužnici bila oštećena za više od milijun kuna.

Beuk je priznao krivnju, a nagodbom s tužiteljstvom osuđen je uvjetno na 11 mjeseci. Njegov odvjetnik Mate Matić je priznao da je nekadašnji čelnik Hrvatskih šuma dobro prošao s presudom jer je za to djelo bila zapriječena kazna od jedne do deset godina. No, Matić je dao do znanja kako Beuk zapravo i nije kriv, ali da su mu riznanje krivice i nagodba bile povoljnija opcija.

“Da nije priznao nedjelo i nagodio se postupak bi trahjo nekoliko godina”. Matić je dodaokako je imao “prostora za dokazivanje da u ponašanju njegovog branjenika postoje elementi koji isključuju kaznenu odgovornost”, no da je to bio veliki rizik.