OPTUŽILI SU GA DA GLAS PLAĆA 100 KUNA! HDZ-ovac koji se ne da s vlasti: Prvi put nakon 1993. izgubio je izbore koji će se zbog bizarne greške ponoviti!

Autor: Daniel Radman

Andrija Draganić (na fotografiji skroz desno) punih 28 godina vlada Jarminom, općinom u Vukovarko-srijemskoj županiji nedaleko Vinkovaca. Nevjerojatnih je sedam mandata iza njega, a prošlog mjeseca krenuo je utrku po osmi. I po prvi put u svojoj političkoj karijeri izgubio.

Njegov protukandidat, neovisni Goran Ileković osvojio je 674 glasa, a dosadašnjeg načelnika podržalo je 650. Napeto? Takva je bila čitava kampanja u Jarmini, uključujući onu u prvom krugu izbora.

Osim finalista natjecao se još jedan kandidat Mario Smetiško, on je dobio 238 glasova – skoro 20 posto – i o njegovoj je podršci itekako ovisio konačni rezultat. Smetiško, ipak, nikome nije dao podršku. Protiv vječnog načelnika se kandidirao zato što je želio promjene pa je jasno zašto nije njemu, no jednu stvar zamjerio je i neovisnom Ilekoviću. Naime, dobro je zapamtio što je Ileković o njemu govorio u prvom krugu. A govorio je da je on, Smetiško, HDZ-ov žetončić.

Optužbe o 100 kuna za glas

A ako se vratimo još malo u prvi krug i prljavu kampanju, onda treba spomenuti i to da su po selu kružile priče da Draganić novčano nagrađuje glasovanje za njega. Po listuću – 100 kuna. Draganić je to nazvao podlom laži i uvredom za ljude koji su vodili njegovu kampanju.

“Niti ja, niti itko s moje liste ne smatra kako glasovi naših sumještana mogu vrijediti 100 kuna”, odgovorio je na prozivke.

Pozvao se potom Draganić na podršku koju ima od vlade i županije pa krenuo hrabro u drugi krug. Kao što smo spomenuli, izgubio je za 24 glasa, a onda je spašen – u ‘produžecima’. Naime, u jednoj glasačkoj kutiji pronađen je listić viška pa će Jarminčani ići u treći krug.

Naravno, nije to svima sjelo. Kad se općinom proširila vijest o ponavljaju izbora, mnogi su pohitali prema biračkom mjestu. Došla je i policija, no na kraju je sve okončano o bez incidenta.









Uzgred rečeno, vječni HDZ-ovac je poručio da mu je ovo zadnji put da se kandidira.