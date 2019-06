‘Optužbe za silovanje, nasilje nad ženama, iznude’: Je li ovo uzor hrvatske mladeži?!

Autor: Marin Vlahović

Svaki čovjek zaslužuje novu priliku. Uostalom, to propisuje i Zakon o pravnim posljedicama osude kojim je regulirana rehabilitacija svakog osuđenika. Nakon proteka propisanog vremenskog roka, osobu se više ne bi smjelo prozivati zbog ranijeg počinjenja kaznenih djela. U praksi se ovaj stavak zakona primjenjuje selektivno i ovisno o interesu medija i javnosti.

Prije tjedan dana neki su mediji, među kojima je i vodeći dnevni list, objavili priču o Zlatku Bajiću, velikom borilačkom talentu koji je dobio poziv slavne K1 organizacije iz Japana. Takav publicitet nije uobičajen u borilačkom sportu i očito je da se radi o smišljenoj PR strategiji. Ni godinu dana ranije, isti su mediji objavili vijest o sudskoj presudi Bajiću koji je osuđen zbog protupravne naplate duga. Oštećenik je na suđenju dva puta mijenjao iskaz, ali mu sudac nije povjerovao.

“Sudac Marko Benčić zaključio je da je iskaz koji je Ivan Š. dao na obje sudske rasprave lažan te da je iz straha svjedočio ‘u korist okrivljenih’. Obojicu je nepravomoćno proglasio krivima te Zlatku Bajiću izrekao deset mjeseci, uvjetno na tri godine, a Antoniju Peranu godinu dana, uvjetno na četiri godine. Bajić dosad nije osuđivan, što je sud uzeo kao olakotnu okolnost, dok Peran je”, piše 3. 7. 2018. u tekstu iz 24sata.

Iako prije nije osuđivan, Zlatko Bajić je dobro poznat hrvatskoj policiji. Borilačku, sportsku, pa i svekoliku javnost, zgrozila je priča iz 2013., kada su Igor i Zlatko Bajić završili u pritvoru zbog brutalnog silovanja jedne djevojke. Nešto kasnije, pridružio im se i otac, danas pokojni Ivan Bajić Pajdo, i to zbog pokušaja utjecaja na žrtvu da promijeni iskaz. Inače Ivan Bajić Pajdo imao je dugu kriminalnu prošlost, a svojedobno se družio i s pokojnim Zlatkom Bagarićem i Ljubomirom Magašem, poznatijim pod nadimkom Ljubo Zemunac, šefom jugoslavenskog podzemlja kasnih sedamdesetih i prvom polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća. O tome su brojni mediji pisali više puta pa se postavlja pitanje zašto sada svi šute. Dapače, ne samo da šute nego i otvoreno promoviraju i pišu hvalospjeve Zlatku Bajiću, ne spominjući najvažnije detalje iz njegove biografije.

Dijelovi iskaza silovane djevojke mogu se i dalje pročitati na internetu.

“‘Iznenada su postali napasni. Netko od njih mi je skinuo majicu. Htjeli su se slikati sa mnom. Pristala sam od straha, ali mi je bilo nelagodno pa sam cijelo vrijeme skrivala lice kako me se kasnije ne bi prepoznalo na slikama. Zatražili su i da se fotkam s crnim boksačkim trofejnim pojasom ako želim odjeću nazad. A na kraju, umjesto da dobijem majicu natrag, Igor me je uhvatio za ruku i odvukao u kupaonicu. Skinuo se i počeo me ljubiti po vratu. Molila sam ga da me ostavi na miru. Nije me puštao pa sam ga nekako uspjela izgurati van, ali se ubrzo Zlatko stvorio u kupaonici. Udario me je po desnom oku čim sam ga odgurnula. Udarac je bio tako jak da se ne sjećam jesam li udarila o zid ili o kadu glavom. Suze su išle jedna za drugom’, ispričala je u vidnom šoku višestruko silovana D. K., čije jecaje braća nisu mogla podnijeti“, piše u iskazu silovane djevojke koji citira Jutarnji list.

Na suđenju je došlo do obrata. Kao i u slučaju pretučenog Ivana Š. koji je dva puta mijenjao iskaz u korist optuženika, tako je i djevojka odustala od svoje izjave. Bilo je to prije famozne Istanbulske konvencije i slučaja “Daruvarac”. Djevojka, čiji je identitet ostao nepoznat javnosti, nije imala ničiju zaštitu. Javno je nisu branile ni udruge koje se formalno bore protiv nasilja nad ženama, ali ni novinari koji su se ubrzo povukli i prestali pratiti slučaj.

Kad je riječ o borilačkoj javnosti, ona je podijeljena. Dio sportaša, među kojima ima i pojedinaca koji su javno istupali protiv nasilja nad ženama, otvoreno podržava Zlatka Bajića i njegov uspon prema svjetskom vrhu. Neki navodno čak lobiraju te zovu kolege novinare, tražeći od njih da pišu o Bajiću kao velikoj nadolazećoj zvijezdi svjetskog kick-boksa. Čini se da u tome imaju uspjeha jer ispada da se mediji zadnjih dana natječu u pohvalama Zlatku Bajiću.

Ali u toj istoj borilačkoj zajednici ima i onih koji upozoravaju na moralni profil i karakter Zlatka Bajića. Razgovarali smo s nekoliko eminentnih imena iz borilačkog sporta koji ne žele imati nikakav kontakt ni sudjelovati u promociji njegove karijere. Oni tvrde da spomenuti slučajevi nisu izolirani događaji, već da je to dugogodišnji obrazac ponašanja braće Bajić. Neovisno o tome koliko u tome ima istine, ostaje pitanje licemjerja i dvostrukih mjerila medija, kao i našeg društva u cjelini. Po svemu sudeći, između Darka Kovačevića zvanog Daruvarac i Zlatka Bajića nema stvarnih razlika. Jedinu razliku kreiraju mediji prešućujući surovu istinu. Tako iskrivljuju percepciju javnosti i time ponovno traumatiziraju žrtve i šalju poruku da su Bajići tobože nedodirljivi. A kad je netko nedodirljiv, tada nema govora o rehabilitaciji, jer ga nitko na ovom svijetu ne može spriječiti da iste zvjerske postupke ponovi.