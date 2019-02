Sava, Drava i Mura bujaju, na snazi pripremno stanje obrane od poplava

Autor: Dnevno.hr

Vodostaji Save od granice sa Slovenijom do Crnca su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednjih i srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu, objavio je MUP.

Obilne oborine u protekla tri dana, osobito na području Like i Gorskog Kotara te na slivu rijeke Save i Kupe u Sloveniji, ali i naglo topljenje snijega uslijed iznadprosječno visokih temperatura zraka, dovelo je do porasta vodostaja rijeka na području Kupe, Čabranke, Jadove, Mirne, Raše i njihovih vodotoka te na području Save, Kupe, Une i drugih vodotoka uz uvođenje mjera obrane od poplava.

Kupa: Vodostaji Kupe do Jamničke Kiselice su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih i srednjih voda. U Jamničkoj Kiselici vodostaj je u vrhu vodnog vala te slijedi opadanje. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje visokih voda. U Farkašiću su vodostaji dosegnuli pripremno stanje obrane od poplava.

Mura i Drava: Vodostaji Mure su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda. Vodostaji Drave do Terezinog Polja su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom porasta, u domeni niskih voda.

Dunav: Vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih i srednje niskih voda.

Sava: Vodostaji od granice sa Slovenijom do Crnca su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednjih i srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu, čemu će doprinijeti i sve desne pritoke. Na većini hidroloških postaja vodostaji su dosegnuli ili će tijekom današnjeg dana dosegnuti pripremno stanje obrane od poplava.

Una: Vodostaji Une su u domeni srednje visokih voda te bi tijekom poslijepodneva trebali dosegnuti vrh vodnog vala, nakon čega slijedi opadanje vodostaja. U Hrvatskoj Kostajnici vodostaji su u pripremnom stanju obrane od poplava.

Prema podacima Hrvatskih voda, na području Republike Bosne i Hercegovine, obilne oborine i topljenje snijega u relativno kratkom vremenu izazvala je porast vodotokova i pojavu bujičnih voda.

Prema podacima Operativno-komunikacijskog centra 112 Bosne i Hercegovine, proglašeno je stanje prirodne nesreće na području grada Zenice te općine Busovača, Kakanj, Kiseljak i Travnik. Na mnogim dionicama u Federaciji BiH došlo je do prekida ili potpune blokade prometa te se intenzivno radi na uspostavljanju ponovne putne komunikacije. Uslijed prestanka oborina započeo je trend stagnacije i blagog opadanja vodostaja na slivu rijeke Une, Sane, Vrbasa kao i na gornjem toku rijeke Bosne. Srednji i donji tok rijeke Bosne još uvijek bilježi porast vodostaja smanjenog intenziteta, što je posljedica dreniranja pritoka. Na mnogim vodomjernim stanicama počelo je obavještavanje nadležnih službi o daljnjoj mogućoj pojavi poplava. Prema meteorološkim prognozama očekuje se sniženje temperatura i prestanak oborina, što bi dovelo do poboljšanja hidrološke situacije. Vodostaji rijeke Save su u porastu, ali trenutno ne prijeti opasnost od plavljenja na ovom području, jer do proglašenja redovne odbrane od poplava ima još 4 m.

Prema podacima Centra za obveščanje Republike Slovenije, protoci rijeka Kupe i Save su veliki s tendencijom smanjivanja. Smanjuju se i protoci njihovih većih pritoka, samo rijeka Krka još uvijek stagnira, a tijekom poslijepodneva se očekuje smanjenje i njezinog vodostaja. Sutla u donjem toku lagano raste. Sljedećih dana se očekuje smanjenje svih protoka.

Iz Državnog hidrometerološkog zavoda izvjestili su kako zbog jakog vjetra samo za osobna vozila su otvorene – autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica, (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca(DC50)-Obrovca(DC27)-Karina), autocesta A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Delnice i Kikovica, (obilazak za ostale skupine vozila je preko Gornjeg Jelenja, starom cestom DC3 kroz Gorski kotar), Jadranska magistrala od Karlobaga do Svete Marije Magdalene, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A7 Orehovica-Šmrika, na dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Karlobag te lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb vidljivost je smanjena zbog magle između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni.

Zbog vjetra, u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj – Cres – Rijeka te linija Novalja – Rab – Rijeka Split – Hvar – Vela Luka – Ubli i Split – Vis.