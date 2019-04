OPREZ! Veliki oblak saharskog pijeska stiže u Hrvatsku

Autor: Dnevno

Iznimno velike količine prašine iz afričke Sahare gurnute su ovog vikenda prema Francuskoj, Španjolskoj, Italiji te zapadnom i središnjem Mediteranu. Oblak saharskog pijeska neće zaobići ni Hrvatsku.

Iznimno velike količine saharske prašine stići će u zapadnu Europu i zapadni Mediteran ovog vikenda. Francuska, dijelovi Španjolske i Portugala, osobito Balearski otoci, Korzika, Sardinija, Sicilija, veliki dijelovi Apeninskog poluotoka, Malta, kao i dijelovi Beneluxa i zapadnog Mediterana imat će nebo prepuno saharske prašine, javlja Severe Weather Europe.

Daleko najviše prašine zahvatit će zapadni Mediterana, odakle će nastaviti padati prema sjeveru. Kako će prašina putovati Mediteranom i početkom idućeg tjedna, tako neće zaobići ni Hrvatsku.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja za Dnevnik.hr objasnio je da se to događa nekoliko puta godišnje. ”To ovisi o intenzitetu prodora koji nam stiže. Najčešće se događa kad neka ciklona uspije s donje strane povući baš pijesak iz Sahare i dignuti ga u višu atmosferu koja onda to prenese nama. Kod nas je to, recimo, povezano s jakom i olujnom južinom.

Ono što se kod nas zapravo dogodi je da automobili često budu prljavi. Češće se to događa na Jadranu, u Dalmaciji, nego što dođe do kopnenog dijela unutrašnjosti. A onda se i ta prašina zna ponekad pomiješati s peludi. Onda ako padne kiša, čak i par kapi, obično to bude u tom smislu da vam više zaprlja auto. S obzirom da su to jako kratke epizode i ne traje nešto dugo, onda to ne stvara nekakve zdravstvene poteškoće ili tegobe”, objasnio je Darijo Brzoja.

”Ova južina će sada trajati nekoliko dana pa je sada samo pitanje kako će ti sustavi biti posloženi, koliko će tog pijeska doći. To je situacija koja se češće događa u Grčkoj, na Kreti i južnijem Sredozemlju, pa čak i Španjolskoj jer je dosta blizu Africi. A kod nas nije tako često. U principu je kod nas najzanimljivije jer se zaprlja auto ili ako se dogodi zimi kada pada snijeg, pa snijeg bude malo drugačije boje”, dodaje Brzoja.