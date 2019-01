OPREZ! Stižu nam oborine i snijeg

Autor: Dnevno.hr

U četvrtak ponovno valja računati na povremen snijeg, ovaj put u unutrašnjosti, osobito u gorju, dok će na moru dan obilježiti bura koja će biti umjerena i jaka, na udare i olujna, piše HRT.

Nove oborine donosi nam ciklona u sklopu koje kruži vlažan i nestabilan zrak, a na njezinoj stražnjoj strani stiže hladniji zrak sa sjeveroistoka.

Oborine će u unutrašnjosti stoga uglavnom biti u obliku snijega, a zbog razlike u tlaku između ciklone i anticiklone koja jača sa zapada, na moru će ojačati bura koja će podno Velebita imati i olujne udare.

Na istoku Hrvatske tako će prevladavati oblačno uz slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Povremeno je moguć slab snijeg, uglavnom prijepodne. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od -4 do -2, a najviša dnevna bit će između 1 i 3 stupnja.

Slično tomu bit će i u središnjim predjelima: većinom oblačno, povremeno uz slab snijeg, većinom u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab, prolazno moguće umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutro hladno uz temperaturu od -4 do -1, dok će danju biti između 1 i 3 stupnja.

Na zapadnoj obali Istre djelomice sunčano, dok će drugdje biti umjereno, u gorju i pretežno oblačno. U gorju će povremeno padati snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Na moru se oborine uglavnom ne očekuju, ali može biti snijega nošenog burom koja će sutra ojačati pa će biti umjerena i jaka, podno Velebitra na udare i olujna. Zbog bure na moru i snijega u gorju sutra vjerojatna su i ograničenja u prometu.

Bure će biti i u Dalmaciji, umjerene i jake, na udare moguće i olujne. Oborine se ne očekuju, a u većini će predjela biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 0, na moru od 2 do 5, a najviša dnevna od 2 do 4 u unutrašnjosti te od 6 do 8 stupnjeva na obali i otocima.

Na jugu Hrvatske promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te, kao i drugdje na Jadranu, vjetrovito uz umjerenu i jaku buru. More će biti umjereno valovito i valovito. Temperatura ujutro od 1 u unutrašnjosti do 5 na obali, a danju od 6 do 9 stupnjeva.

Do kraja tjedna oborina uglavnom više neće biti, a posvuda se očekuju sunčana razdoblja. U petak i subotu jutra će biti razmjerno hladna, dok će dnevna temperatura postupno porasti, osobito za vikend kad će vjetar okrenuti na jugozapadni.

Na moru će od petka do nedjelje prevladavati sunčano. U petak će u Dalmaciji i osobito na jugu još biti umjerene i jake bure, u subotu će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutra će biti razmjerno hladna, u subotu ponegdje uz temperaturu i ispod nule, a dnevna će temperatura postupno rasti.