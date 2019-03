OPREZ! Puše jak vjetar, prilagodite brzinu

Životinja (uočen je pas) na autocesti A3 na 84+000 km između čvora Križ i čvora Popovača.

Zbog radova na pojedinim cestama i privremene prometne regulacije, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja.

Mjestimice jak vjetar puše na autocesti A1 između čvora Bosiljevo i tunela Mala Kapela. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Za sav promet, zatvorene su ceste:

DC1 čvor Lučko (A3) – Jastrebarsko (DC310) kroz Stupnik (obilazak je lokalnim ulicama uz privremenu prometnu signalizaciju),

DC7 između mjesta Sikirevci i Slavonski Šamac,

DC36 Gladovec Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko,

DC53 u Čaglinu (između Našica i Slavonskog Broda),

DC75 u Funtani i u Novigradu,

DC232 Sisak-Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 t nosivosti zbog oštećenja,

LC25176 Vrbno-Ježovec-ŽC2083 (klizište).

Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama:

Istarskom ipsilonu (B8) između čvorova Cerovlje i Lupoglav,

DC5 zbog sanacije mostova Novi Varoš i Stara Gradiška,

DC205 u mjestu Sveti Križ kod Tuhlja,

DC31 u mjestu Kravarsko (zbog odrona),

DC33 kroz grad Drniš,

ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Orle.

Do 31. prosinca za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona zatvorena je državna cesta DC34 Slatina-Donji Miholjac-Valpovo-Josipovac. Obilazak: Donji Miholjac (DC53)-Velimirovac (DC515)-Našice-DC2 prema Osijeku i obrnuto.

Do 18.05. radnim danom od ponedjeljka do petka od 09:00 do 16:00 sati zbog izgradnje žičare bit će zatvorena Sljemenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica (smjer iz grada Zagreba prema vrhu Sljeme). Obilazak: Sljemenska cesta – Bliznec – Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Sunekova – Dankovečka – Ulica Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska – Glavna – Otta Habeka – Kralji – I. Mažuranića – Sv. Matej – Gornja Stubica – Donja Stubica – Stubičke Toplice – Pila – Sljeme – Sljemenska cesta. Javni gradski prijevoz putnika odvijat će se prema važećem voznom redu.

U Zagrebu, zbog rekonstrukcije Remetinečkog rotora, prometuje se prema privremenoj regulaciji. Vozila teža od 5t ukupne nosivosti i visine veće od 3,5m presumjeravaju se na Buzin. Tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati pozivamo na strpljenje i dodatni oprez zbog veće prometne gužve. https://www.hak.hr/vijest/852/privremena-prometna-signalizacija-zatvaranje-rotora-12-2018.