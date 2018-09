OPREZ! NOVA VRSTA PRIJEVARE VLADA: Zovu i predstavljaju se kao pizzerija

Autor: Dnevno.hr

HAKOM je ove godine više puta upozoravao građane na prijevare, a na još jednu na koju građani trebaju pripaziti upozorio je stanovnik Vladislavca D. Č. koji je za Glas Slavonije ispričao svoje iskustvo.

Naime, one je u samo nekoliko sati primio je tri neobična poziva, a iako se na prva dva nije javio, na treći se javila njegova majka. Osoba koja je zvala s nepoznatog broja odugovlačila je poziv pitajući njegovu majku koja joj je adresa, a predstavili su se kao dostavljači iz pizzerije, iako njegova majka istu nije naručila.

“Nikada se ne javljam na te ‘izvanzemaljske’ brojeve, no majka nije vodila računa o tome da prvo pogleda čiji bi to broj mogao biti. Ako su nas željeli prevariti, uspjeli su jer je majka odgovorila na poziv, no bar nije otkrila adresu. Ovaj je naš slučaj poučan i za druge sugrađane, kojima preporučujem da se ne javljaju na tako čudne brojeve”, upozorava D. Č.

Nije u njihovoj nadležnosti?

Iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) kažu kako tu nije slučaj o prijevari jer kod istih osobama samo zazvoni telefon i ne stignu se javiti, a nakon povratnog poziva dobiju velik trošak. Smatraju da je riječ o nekoj drugoj vrsti prijevare, no naglašava da HAKOM ne smije ulaziti u sadržaj komunikacije.

“Da je gospođa rekla adresu, možda bi do prijevare i došlo, no HAKOM nije policija i ne bavi se prijevarama”, kažu iz HAKOM-a, prenosi Net.hr.