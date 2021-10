OPREZ! Nešto dlakavo hoda po autocesti! Ako idete na put, požurite polako…

U utorak nas očekuje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro i prijepodne na kopnu mjestimice magla. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim većinom slab vjetar promjenljiva smjera, u Dalmaciji prema otvorenom moru do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti od 15 do 19, a na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 20 i 23 °C, izvijestio je DHMZ.

Što se tiče prometa, tijekom jutra na cestama u unutrašnjosti vidljivost će mjestimice biti smanjena zbog magle. Tijekom dana bit će pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremene smetnje zbog veće gustoće prometa moguće su na pojedinim dionicama autocesta te zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici. Večeras od 22 do 5 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora samo u smjeru Rijeke. Vozit će se obilazno starom cestom kroz Gorski kotar-DC3. Pojačan promet teretnih vozila očekuje se na graničnim prijelazima sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, izvijestio je HAK.

Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice u unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog prometne nesreće (nalet vozila na divljač) na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva kod čvora DRAGA u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.

Opasnost je od naleta na životinju (uočen je pas) na autocesti A11 Zagreb – Sisak kod naplatne postaje MRACLIN.

NAJAVA RADOVA ZA 19. i 19./20. 10.:

od 22:00 do 05:00 ujutro na autocesti A6 Rijeka-Zagreb bit će prekinut promet između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke; obilazak: čvor Vrbovsko (A6) – DC42 – DC3 – ŽC5034 – čvor Ravna Gora (A6);

od 21:00 do 05:00 sati bit će zatvoren tunel Sveti Ilija, zbog radova na državnoj cesti D76 Baška Voda (D8) – Zagvozd (D62) od državne ceste DC8 s južne strane tunela do zaseoka Stanići (Rastovac) sa sjeverne strane;

od 09:00 do 15:00 sati zbog radova bit će zatvorena državna cesta DC70 Omiš-Naklice-Gata od tvornice Galeb do raskrižja za Zakučac; obilazak: DC8 Omiš-Podstrana (Strožanac)-ŽC6142 Podstrana (Strožanac)-Žrnovnica-Srinjine-Tugare-Naklice i obratno;

do 19:00 sati zatvorena je županijska cesta ŽC Vranojelje-Gornji Macelj (Općina Bednja); obilazak je Lobor-Cebovec-Novi Golubovec i obratno.

PRIVREMENA PROMETNA REGULACIJA

na dionici Jankomir-Zaprešić u smjeru Maclja vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine od 80 km/h;

A3 Bregana-Lipovac:

do 20. studenog zbog radova na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Lučko između 19. km i 19+515 km u oba smjera vozi se po dva sužena traka uz ograničenje brzine 60 km/h. Sužen je servisni kolnik iz smjera Bregane u smjeru Zagreba i iz smjera Zagreba u smjeru Lipovca. U vršnim satima, očekuju se kraći zastoji i kolone.

A6 Rijeka-Zagreb:

19./20. listopada od 22:00 do 05:00 ujutro prekida se promet zbog radova između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke; obilazak: čvor Vrbovsko (A6) – DC42 – DC3 – ŽC5034 – čvor Ravna Gora (A6);

20./21. i 21./22. listopada od 22:00 do 05:00 ujutro prekida se promet zbog radova između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba; obilazak: čvor Ravna Gora (A6) – ŽC5034 – DC3 – DC42 – čvor Vrbovsko (A6);

25./26. i 26./27. listopada od 22:00 do 05:00 ujutro prekida se promet zbog radova između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke; obilazak: čvor Ravna Gora (A6) – ŽC5034 – DC3 – čvor Delnice (A6);

27./28. i 28./29. listopada od 22:00 do 05:00 ujutro prekida se promet zbog radova između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u oba smjera; obilazak: čvor Ravna Gora (A6) – ŽC5034 – DC3 – čvor Delnice (A6);

do 28. listopada kroz tunel Sleme vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi.

A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva:

do 20. listopada zatvorena je dionica između čvorova Jurdani i Matulji u smjeru Rijeke. Vozi se obilazno: čvor Jurdani (A7)–Jurdani (DC8)–čvor Matulji (A7), a u smjeru GP Rupa vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

u periodu od 21.10.2021. godine do 30.11.2021. godine, zbog izgradnje čvora Trinajstići na dionici autoceste A7 od 14+750 km do 15+250 km (u oba smjera), postaviti će se višednevne privremene regulacije prometa zatvaranjem za promet obje pretjecajne prometne trake (oba smjera), dok će se prometni tok voditi voznim prometnim trakama uz smanjenu brzinu kretanja vozila. U prilazu zoni radova, posebice u smjeru GP Rupa, je u slučajevima pojačanog prometa moguće očekivati stvaranje kolone vozila u pokretu.

20./21. listopada 2021.god. od 21:00 do 02:00 sata zbog vježbe u tunelu Škurinje 2 bit će zatvorena dionica između čvorova Rujevica i Škurinje u oba smjera; obilazak: smjer Krizisce/otok Krk: čvor Rujevica (A7) – ul. Antuna Barca – Vukovarska ulica – ul. Viktora Cara Emina- ul. Fiorella La Guardije – ul. Pomerio – ul. Zrtava fasizma – ul. Rade Supica (D404) – ul. Skoljic – ul. Ivana Grahovca – ul. 1. maja – D403 – čvor Skurinje (A7);- smjer GP Rupa: čvor Skurinje (A7) – D403 – ul. Viktora Cara Emina – Vukovarska ulica – Ul. Antuna Barca -cvor Rujevica (A7).

do 05. lipnja 2022. zbog radova na Krčkom mostu vozi se jednim trakom, naizmjence.

DC76 Tunel Sveti Ilija:

19./20. listopada od 21:00 do 05:00 sati zbog radova na državnoj cesti D76 Baška Voda (D8) – Zagvozd (D62), od državne ceste DC8 s južne strane tunela do zaseoka Stanići (Rastovac) sa sjeverne strane, zatvara se tunel Sveti Ilija (do 22. listopada i od 25. do 29. listopada).Obilazak za korisnike autoceste: za smjer čvor Šestanovac – Baška Voda DC39, čvor Šestanovac – Dubci, D8, Dubci – Baška Voda, za smjer čvor Vrgorac – Baška Voda DC512, čvor Vrgorac – Makarska, D8, Makarska – Baška Voda.Za korisnike državnih cesta: za osobna vozila i teretna vozila do 5t ukupne mase; DC62 Zagvozd – Šestanovac, D39, Šestanovac – Dubci, D8, Dubci – Baška Voda, za ostala vozila DC76 Zagvozd – Grubine, D60, Grubine – Cista Provo, DC39 Cista Provo – Dubci, D8, Dubci – Baška Voda.

Zbog održavanja test vožnji tvorničke momčadi “ŠKODA Motorsport” (WRC-Croatia Rally) bit će zatvorene dionica cesta:

U utorak 19. listopada 2021. god. od 07:00 do 19:00 sati zbog održavanja test vožnji tvorničke momčadi “ŠKODA Motorsport” bit će zatvorena dionica županijske ceste ŽC2083 Vranojelje-Gornji Macelj (Općina Bednja) u duljini od 3,60 km. U iznimnim slučajevima propuštat će se vozila hitnih službi.

U srijedu i četvrtak, 20. i 21. listopada 2021. god. od 7:00 do 19:00 sati bit će zatvorena dionica javne ceste LC22016, DC29-Stari Golubovec-Lobor (ŽC2128) u duljini 4,60 km. Obilazak je Lobor-Cebovec-Novi Golubovec i obratno.

ZATVORENE CESTE ZBOG RADOVA:

DC2 Josipovac-Bizovac-Normanci (do 31.prosinca);

DC6 Ulica Borlin u Karlovcu (do 31.listopada);

DC14 Andraševec-Bračak kod Zaboka (do 1. travnja 2022.)

DC34 Ulica Stjepana Radića u naselju Petrijevci (do 24. prosinca);

DC36 u mjestu Pisarovina (do 10. studenog);

DC56 Drniš-Gornji Muć u naselju Donje Postinje (do 20. prosinca 2021.god.);

DC57 u Vukovaru (20. listopada);

DC213 čvor Nemetin–Dalj (do 15. studenog)

DC228 Ozalj-Karlovac između Gornjeg Pokupja i Mahićnog (do 15. studenog);

DC501 između Oštrovice i Meje (do 15. studenog);

DC544 u mjestu Gudovac kod Bjelovara (do 15. studenog);

ŽC6291 preko “Starog čiovskog mosta” u Trogiru (do 21. svibnja 2022.).