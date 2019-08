OPREZ! Meteorolozi najavili nestabilnost: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sljedeći tjedan

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Prema sinoptičkoj karti, i u ponedjeljak ćemo biti u polju povišenog tlaka zraka, a iznad nas će se zadržavati vlažan i vruć zrak, pa atmosfera neće biti posve stabilna, javlja HRT.

U ponedjeljak će na istoku zemlje biti većinom sunčano i vruće, ali nestabilno. Uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, osobito iznad planina zapadne Slavonije gdje pljuskovi mogu biti izraženiji. Vjetar uglavnom slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 20, a najviša dnevna između 30 i 32.

U središnjim krajevima povremeno više oblaka. Ponegdje su mogući pljuskovi i grmljavina, osobito poslijepodne i navečer. Vjetar slab. Temperatura zraka malo niža nego na istoku.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. U gorskim predjelima promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima koji mjestimice mogu biti i obilniji. Ujutro će uz obalu puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, a tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarna temperatura od 12 do 16, uz obalu između 20 i 24, a najviša dnevna od 25 do 28, na moru između 30 i 32.

U Dalmaciji u ponedjeljak pretežno sunčano i vruće, ali u njezinoj unutrašnjosti, uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice će biti pljuskova i grmljavine koji mogu biti i izraženiji. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 22 do 25, a najviša dnevna između 31 i 34.

I na južnom Jadrani slično – uglavnom sunčano i vruće uz većinom slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka slična kao na srednjem dijelu.

Idućih dana u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će biti lokalnih pljuskova, osobito u gorskim krajevima. Vjetar uglavnom slab.

Na Jadranu idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće uz tople noći. Povremeno može biti lokalnih pljuskova, uglavnom na sjevernom dijelu i u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Dakle, idućih dana očekuje nas dosta sunčanog, vrlo toplog i vrućeg vremena, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti povremeno može biti lokalnih pljuskova, osobito u gorju.