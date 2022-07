OPORBI OTKUCAVA VRIJEME, TRAŽI SE VOĐA: Plenković skuplja žetončiće brže nego na igrici, Grmoja i Zurovec se ‘prepucavaju čiji je veći’

Autor: Dnevno.hr

Sve su manje oči domaćih i svjetskih medija uprte prema napaćenoj Ukrajini i dugo najavljivani rat s Rusijom Vladimira Putina i sve se više u realnosti može čuti da će nas kriza pogoditi kao tsunami te se polako počinje propitkivati vrlo oštre sankcije Rusiji koje sve više osjećaju prosječni građani Europske unije.

Prema Europi i dalje pristiže val izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja, a i Hrvatska je jedna od zemalja koja je prihvatila ukrajinske izbjeglice.

S druge strane, na domaćoj političkoj sceni se, kako tvrde upućeni, događaju velika previranja koja prolaze u tišini i iza zavjese globalnih problema i pojačani sve većom svjesnosti da su teška vremena pred nama i da ona nisu zacrtana samo za Ukrajinu.





Previranja u Saboru

I dok premijer muku muči s problemima koji se s globalne razine prelijevaju na Hrvatsku, ali i uvijek prisutnim korupcijskim aferama svojih sadašnjih ili bivših ministara, oporba kuje planove, ali i vodi međusobne bitke.

Hrvatska politička ljevica sve je glasnija u pozivanju na ujedinjenje, a vjetar u leđa daje joj i premoćna pobjeda Ivice Puljka na prijevremenim ponovljenim lokalnim izborima u Splitu.

Iako su prema nekim analitičarima Puljak i Centar centristična, liberalna opcija, jasno je da bi oni na eventualnom uspjehu na parlamentarnim izborima bili poželjan i prihvatljiv partner SDP-u, Možemo i Socijaldemokratima.

I dok Peđa Grbin uime SDP-a pokušava smiriti strasti i pomiriti se s odbjeglim SDP-ovcima u vidu Socijaldemokrata koji su prošle subote osnovali stranku, jasno je da ljevica planira što više staviti glave na skup i biti spremna u narednom izbornom ciklusu napasti HDZ i Andreja Plenkovića nagrizene krizom globalnih razmjera i redovitim aferama i smjenama ministara iz Vlade.

Doajen uzvraća udarac

No, ne ide Peđi sve tako glatko jer su Socijaldemokrati pri osnivanju stranke najavili da će biti žestoki suparnici i SDP-u te pokazali da gađaju isto biračko tijelo. Politički doajen Davorko Vidović tako je najavio da je od Partije u SDP-u nije ostalo niti P i prozvao Peđu Grbina za rušenje socijaldemokracije u Hrvatskoj.

S druge strane, nisu Socijaldemokrati baš dobro ni počeli ako je suditi prema činjenici da su u Saboru digli ruku za predloženu HDZ-ovu inicijativu za promjenu Ustava oko referenduma. Učinili su to svi izuzev šefa Socijaldemokrata Davorka Vidovića i jednog od ključnih ljudi Davora Bernardića.









A upravo je to glasanje izazvalo nejednakost među oporbom pa su tako predglasanje podržali i Fokusov liberal Dario Zurovec, nezavisna Marijana Petir i bivši Suverenist Hrvoje Zekanović.

Izazvalo je to podbadanje između Mostovca Nikole Grmoje i Darija Zurovca.

Sudar titana

Kako saznajemo, ova dva mlada i vrlo karakterna političara dijele dosta slične vrijednosti i uglavnom su zajednički jezik nalazili oko borbe za slobodom govora i protiv korupcije, no saznajemo da je ruka Darija Zurovca za HDZ jako naljutila kolegu mu Grmoju.









“Nije to baš dobro izgledalo. HDZ uvijek jednim potezom baci zrnce razdora i mi se svi raspadnemo. Stvarno nema smisla da se Most svađa s Domovincima, ili mladim Zurovcem dok HDZ drži većinu i grabi žetončiće. Svađa Zurovca i Grmoje u Saboru izgledala je kao da se prepiru ‘čiji je veći’ dok Plenković za to vrijeme plješće i smije se”, rekao nam je jedan oporbeni saborski zastupnik.

I zaista, uz ovako razjedinjenu oporbu koja je heterogenija nego ikad te u istoj sjede radikalni ljevičari, centar i desničari, koji čini se nemaju volje ili sposobnosti staviti na stranu razlike za više ciljeve, Plenković i HDZ mogu mirno spavati i s vremena na vrijeme ubrati neki novi žetončić za saborsku većinu.