OPORBA PEOVIĆ PROGLASILA PLENKOVIĆEVOM PARTNERICOM: Promišljanja su im slična

Glasanje o izmjenama Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori koje se u petak trebalo odviti u Saboru vladajući HDZ odlučio je naprasno maknuti s plana glasanja, nakon čega su oporbeni saborski zastupnici napustili sabornicu i srušili kvorum. Uslijedio je potom val kritika na račun premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, ali i na cijelu vladajuću stranku na koju se obrušila ujedinjena oporba prihvaćajući Mostovu inicijativu.

Prokazala se tim događanjima velika slabost vladajuće većine koju čini 76 zastupničkih ruku, a osim ujedinjene oporbe, Plenkoviću su leđa na ovom glasanju planirale okrenuti kolege iz HSLS-a s kojima od srpanjskih parlamentarnih izbora surađuje i koji ga održavaju na vlasti.

Tanke većine vladajući su odavno i više nego svjesni, upravo zato skoro svaki svoj javni nastup zastupnici HDZ-a koriste da bi govorili o stabilnosti vladajuće koalicije. Međutim, baš kada imate potrebe nešto što bi se trebalo podrazumijevati neprestano naglašavati tada dajete do znanja da s tim nečim imate problem. Da problema nalik ovome više ne bi bilo Plenković će uskoro morati u šoping, Bandićevih žetončića više nema pa je utoliko premijerova pozicija za proširenje većine kompleksnija, ali u oporbi se već sada šale kako se Plenkoviću za suradnju nudi Radnička fronta koja je doduše u petak u Saboru pomogla srušiti kvorum.

O događaju u saboru oglasila se i Radnička fronta koja je pomogla srušiti kvorum. Tvrde da su na to pristali samo zato što “vjeruju da je u bojkotu bilo i ljutnje oko niza drugih stvari” te da to ne znači da je oporba ujedinjena.

“Bojkot glasanja nipošto ne znači da je oporba ujedinjena, kako to neki prikazuju, niti da će svi glasati kako bi Most htio. Radnička fronta bi, da je došlo do glasanja, glasala suzdržano o njihovom prijedlogu o ukidanju članarina u HGK. Cilj ovog prijedloga (navodno poboljšanje HGK, a onda i uvjeta poslovanja za sve poduzetnike, povećavanje ukupne privredne djelatnosti), ima veze s prijedlogom (ukidanjem obavezne članarine) – koliko i indijanski ples s pojavom kiše. Kako poboljšati instituciju koja se financira od članarina tako da ćete ukinuti članarine – nikako. Kako ćete poboljšati produktivnost, konkurentnost domaće privrede tako da ukidate institucije koje bi se trebale time baviti – nikako. Pri tome, oni koji pokreću ovaj prijedlog i oni protiv kojih je on usmjeren imaju jednak set vrijednosti i pravila: smanjivanje upliva države u ekonomiji, povećavanje udjela privatnog sektora, dodatno fleksibiliziranje tržišta rada, uvođenje tržišnih principa u poslovanja javne uprave. HGK zagovara brutalnu fleksibilizaciju rada u zemlji koja ima jednu od najnižih zaposlenosti u Evropi, gdje radnici rade za 37% plaće zapadno-evropskog radnika, više sati u prosjeku od EU radnika.









No, ovaj prijedlog služi kao igrokaz kojim poduzetnici žele u javnosti stvoriti dodatni pritisak za ono što država već godinama sprovodi. Rezultati su negativni.

Naša privreda neće postati konkurentnija, produktivnija, neće lakše doći do kohezije tako da ukinemo članarinu HGK, već tako da korjenito promijenimo ekonomske politike pri čemu bi i institucija HGK mogla biti korisna i to tako da potiče i podržava razvoj domaće privrede i stvara institucionalni okvir za provođenje zelenih industrijskih politika. To bi u ostalom trebala biti privredno-radnička komora, odnosno institucija koja pomaže, organizira i koordinira društvenu proizvodnju koja ide u prilog najširim slojevima, potiče proizvodnju za potrebe, a ne da stvara uvjete za bogaćenje bogate manjine.

Stoga ako govorimo o razvojnim strategijama – Mostov prijedlog je desni prazni populizam”, priopćili su iz Radničke fronte dajući naslutiti da su njihova promišljanja na sličnom tragu kao ona Plenkovićeva HDZ-a.









Upravo se zato u sabornici ovih dana ne prestaju šaliti tvrdnjom da je Peović nova suradnica vladajućih.