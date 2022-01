OPORBA OPET POMAŽE HDZ-U! Nisu ni svjesni što su napravili: Spasili su jednog od najnesposobnijih ministara

Autor: Iva Međugorac

Saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš prije nekoliko dana najavila je da počinje s prikupljanjem dokumentacije za pokretanje postupka opoziva protiv ministra graditeljstva Darka Horvata zbog procesa obnove potresom porušenih područja Zagreba i Banovine, koji se ne miču s mrtve točke.

No, izgleda da je upravo ta oporbena inicijativa pomogla Horvatu da ostane u Vladi. Naime, kako tvrde HDZ-ovci ni sami premijer Andrej Plenković nije zadovoljan Horvatom te je razmišljao da u mini rekonstrukciji Vlade na čelo ovoga ministarstva dovede drugu osobu, sada kada se oporba odlučila pozabaviti Horvatom Plenković je doveden u situaciju da mora braniti ministra, kojem ni sam nije naklonjen.

”Njemu Plenković nikada ni nije bio pretjerano sklon, Horvat nije neki stranački kapitalac, šef je međimurskog HDZ-a, a stranka tu nikada niti nije imala neke značajnije rezultate, prema tome on ni u stranci nije neka pretjerana figura u koju se ne bi smjelo dirati”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te naglašava kako je Horvat na nacionalnu političku scenu lansiran u eri Tomislava Karamarka, odnosno u mandatu premijera Tihomira Oreškovića kada je kratko vodio Ministarstvo poduzetništva. S dolaskom na rukovodeću poziciju u HDZ-u Plenković Horvata silom prilika, po odlasku Martine Dalić imenuje ministrom gospodarstva.

”Ni tada Plenković nije bio oduševljen njegovim angažmanom, on je svjestan i sada njegove nepopularnosti, ali Plenković nikada nije dozvolio da mu oporba miče ministre, niti će to dopustiti sada, nije isključeno da on Horvata makne, ali maknuti će ga onda kada on to bude htio”, napominje naš sugovornik te dodaje da po svemu sudeći oporbeni zastupnici nisu svjesni da su izašli u susret ministru koji se i po vladajućim redovima opisuje kao jedan od najlošijih Plenkovićevih kadrova.