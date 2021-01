OPORBA JE OSTAVILA LJUDE S BANOVINE, TVRDI ĆORIĆ: ‘Uključite mozak! U svom populizmu prešli ste svaku granicu!’

Danas su u RTL Danas gostovali ministar Tomislav Ćorić i saborski zastupnik Nino Raspudić. Oboje su komentirali neizlgasavanje bitnih zakona rušenjem kvoruma oporbe.

Raspudić se najviše obrušio na premijera Plenkovića: “Uloga oporbe nije u tome da mu oporba drži kvorum”, kazao komentirao premijerovu kritiku kako oporba ništa ne radi, već samo kritizira ustvrdivši kako je oporba napravila u programskom smislu više nego Vlada.

Dodao je i kako su zastupnici spremni glasati za Zakon o obnovi već u ponedjeljak.

Oni koji piju “coffee to go” po trgovima sad se bore za život

Ministar Tomislav Ćorić govorio je o radu ugostitelja i epidemiološkim mjerama, u smislu rada onih koji mogu prodavati kavu za van (coffee to go), e onih kojima je prodaja kave ‘core biznis’ ali njima to isto nije dozvoljeno.









Odmah se osvrnuo na činjenicu kako se ljudi kupujući te kave okupljaju na trgovima, što smatra nije dobro.

“Svako takvo okupljanje iz epidemiološke perspektive je zapravo rizično. U ovom trenutku se u našim bolnicama bore ljudi za život, koji su upravo zaraženi na ovakvim okupljanjima”, ustvrdio je Ćorić.

HGK nastavlja funkcionirati









Upitan je i o ukidanju članarina HGK, zbog čega je i srušen kvorum za izglasavanje još dva zakona u Saboru, Ćorić je snažno branio ovu instituciju.

“HGK će nastaviti funkcionirati. Njezina tranformacija je nešto što se kontinuirano događa. Za to nema nikakve posebne žurbe, ne može se dogoditi za dan niti to treba biti tako. Institucija funkcionira 110 godina i nema nikakvih razloga da pozitivne promjene u Hrvatskoj vežemo uz rasturanje institucija”, kazao je između ostalog Ćorić.

Tužni je što je oporba ostavila ljude s Banovine

Upitan i zašto HDZ nije bio mudriji, a kako bi se ponajviše izglasao Zakon o obnovi, Ćorić je kazao da je HDZ tu bio vrlo jasan, te kako je “na stolu bilo nekoliko važnih prijedloga”, a potom se obrušio na oporbu, osvrnuvši se posebno i na prethodnog gosta zastupnika Raspudića.









“Na tužan način su ostavili ljude s Banovine, odnosno s pogođenih područja, bez donošenja zakona. Opozicija je mogla samo o tome glasati i onda napustiti sabornicu. Da je opozicija sa svojih pet zastupnika bila u sabornici zakon se mogao izglasati”

“Shvatili su temeljem reakcija običnih ljudi da su napravili takav ofsajd koji je nevjerojatan”, dodao je Ćorić.

Ćorić je za kraj zaključio kako će se sljedeći tjedan održati glasanje o Zakonu o obnovi, pa dodao: “Nadamo se da će oni koji su u svom populizmu prešli svaku granicu uključiti mozak”