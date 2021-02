OPET PODJELA OKO ČLANARINA: Oporba podržala Mostovce, vladajući ni da čuju

Autor: Matea Vidić/Hina

Do kasno u noć u četvrtak, saborski su zastupnici raspravljali o prijedlogu Zakona o izmjenama zakona o obrtu kojim se predlaže ukidanje obveznih članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK). Taj prijedlog došao je od strane Mosta, a podržala ga je oporba.

Most naime traži ukidanje članarine kako bi potaknuli HOK na snažnije zalaganje kako bi zadovoljila svoje članove, obrtnike. Zvonimir Troskot (Most) upozorio je na više od 400 parafiskalnih nameta u Hrvatskoj pa se upitao zašto vladajući ljudi HOK-a, ali i vladajuće stranke, bježe od dobrovoljnog članstva. Usporedio je potom prihode HOK-a pa zaključio kako je ista u 2019. godini zaradila tek 1,5 posto ukupnih prihoda od prodaje dok je 65 posto prihoda ostvarila članarinama. One su joj donijele 14,6 milijuna kuna.

Prijedlog, kako smo već rekli je podržala oporba, a Željko Pavić (SDP) je naveo kako će u drugom čitanju imati dodatne prijedloge i sugestije jer tržišno tržišno orijentirana komora može prouzročiti obrtnicima i veće troškove, što im nije cilj. Podržali su ih i iz Centra i GLAS-a, ali i Domovinskog pokreta, no Branka Juričev Martinčev iz kluba zastupnika HDZ u raspravi je najavila da HDZ neće podržati Mostov prijedlog.

Ona tvrdi kako 93.000 obrtnika moraju imati instituciju koja ih zastupa. Istaknula kako za doprinos koji obrtnici plaćaju HOK-u dobivaju trajnu potporu u poslovanju, HOK brine o njihovi razvoju, ali im pruža i besplatnu pomoć savjetodavne službe, besplatne edukacije, nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima i sl. “Kada bi sve te usluge dobivali po tržišnim uvjetima to bi moglo biti i znatno skuplje”, zaključila je pa dodala kako podržavaju daljnja rasterećenja obrtnika, no u onim uvjetima pod kojim neće biti narušena kvaliteta usluge i tržišni položaj.