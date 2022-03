OPET ĆE BITI PANIKA U TRGOVINAMA! Toaletni papir poskupljuje do 30 posto, a moguće su i nestašice

Autor: Dnevno.hr

Proizvođači higijenske papirne konfekcije povećali su, ili najavili povećanje, cijena za čak 20-30 posto. Tako je Delt papir podigao cijene 25. ožujka oko 19 posto, Zewa podiže cijene 23 posto od 1.travnja, Euro Rosa 24-29 posto od 5. travnja dok Violeta cijene diže 15-20 posto od 8. svibnja, otkriva Lidermedia.

“Razlog je povećanje cijena sirovina, celuloze koja je od prosječne cijene od 900 eura po toni skočila na 1.500 eura po toni. Uz taj porast značajno je poskupio i materijal za pakiranje posebno kartonske folije i kutije kao i logistika. Danas logističari uz redovnu cijenu na fakturu za prijevoz robe stavljaju posebnu stavku kao dodatak zbog cijene dizela. Prije početka rata drastično poskupljenje celuloze je uzrokovala cijena plina gdje su naši dobavljači plaćali cijenu prije od 11-16 eura po MW/sat-u koja je skočila do 90 eura. Naime, prilikom tzv. kuhanja celuloze i samog postupka dobivanja papira iz celuloze potrebna je velika količina energije, tehnologija tvornica papira se bazira na energiji dobivenoj iz plina”, rekao je Krunoslav Kišak, suvlasnik i direktor Delt papira.

Početkom rata u Ukrajini to poskupljenje je u nekim trenucima išlo do 240 eura što je uzrokovalo gašenje i zaustavljanje proizvodnja papira u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Rumunjskoj. To je dovelo do neravnoteže ponude i potražnje.

“Ono što nam sigurno predstoji jest, ako se situacija s cijenom plina ne stabilizira te on nastavi s ovakvim oscilacijama, nestašica toaletnog papira i ručnika te ostalih sličnih proizvoda uz još veće cijene za potrošače”, rekao je Kišak.

Iz drugog domaćeg proizvođača papirne konfekcije, Euro Rose, također kažu da su cijene porasle zbog ratnog stanja, cijene sirovina, energenata, rada i transporta.

Iz Violete, potvrđuju da su “primorani najaviti novu korekciju veleprodajnih cijena koja će stupiti na snagu od 8.svibnja. Korekcija će najviše utjecati na papirnu konfekciju (toaletni papir, papirnati ručnici…) gdje očekujemo poskupljenje između 15-20 posto”.