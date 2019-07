OPET BRILJIRALA! Ruža priznala zašto podržava Škoru i žestoko ‘naribala’ Kolindu

Autor: Dnevno

Hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić u razgovoru za Večernji list progovorila je o političkim aktualnostima te među ostalim priznala zašto na nadolazećim predsjedničkim izborima daje potporu Miroslavu Škori.

”Zato što Miroslav Škoro stoji iza onoga u što i ja vjerujem i čega se držim. To je bogoljublje, domoljublje i čovjekoljublje. Vjeruje u Hrvatsku, u hrvatski narod i da zaslužujemo i možemo bolje. Kao europarlamentarki, drago mi je da i on želi Europu suverenih država”, navela je hrvatska suverenistica, priznajući da joj je aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao osoba i dalje u redu, ali da su je neki njeni potezi ipak razočarali.

”Ne morate vi biti desno orijentirani, ali što je pravo je pravo, što je pravda je pravda, a što je istina je istina. Morate se ponašati kao državnik. Zamjeram joj što je u Hrvatsku dovela četnika Aleksandra Vučića koji je napravio budalu i od nje i od premijera. I tada je zbog njega četnika, žene, majke i udovice prozvala marginalcima! I kaže da bi ga opet pozvala. Što je on to napravio i koju je korist imala od toga što je on tu došao? Da sam ja bila tada na njezinu mjestu, rekla bih mu: Gle, došao si tu, napravio si budale od nas, imaš dva sata da napustiš Hrvatsku. A kada i ako se budeš jednom ponašao kao državnik, kao netko tko doista želi riješiti probleme između dviju država, sjest ćemo za stol. Dotad, idi u Srbiju i četnikuj koliko hoćeš. Milanović je Vučiću znao opako odbrusiti dok je bio premijer. Milanović ide u utrku kao “predsjednik s karakterom”. Zaboravio je napisati “predsjednik s teškim karakterom”! To bi ga dobro opisalo”, objasnila je Ruža Tomašić.