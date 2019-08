OPASNOST VREBA IZ PLIĆAKA: Pojavili se otrovni crvi, je li krivo obližnje ribogojilište?

Autor: Dnevno

Stariju ženu u rogozničkoj uvali Peleš u plićaku je opekao, bolje rečeno više puta ubo, “vatreni crv” početkom ovog tjedna, piše Šibenski portal. Gospođi inicijala M.Ž., koja je htjela ostati anonimna, ubrzo je počela naticati noga, a bolovi i žarenje su postali toliko nesnošljivi da je istu tu večer primljena na hitnu.

“Kupala sam se na novoobnovljenoj plaži u uvali Peleš koja je napravljena od strane Općine Rogoznica prije nekoliko godina. Otplivala sam i sjela u plićak kako bih razgibavala nogu s kojom imam problema. Odjednom sam osjetila ubod i vidjela da mi se crv crvenkaste boje uhvatio za nogu. Odmah sam osjetila bol, skinula sam neke bijele bodlje iz noge i izašla vani na plažu”, priča Rogozničanka koja živi u neposrednoj blizini plaže.

Krenulo je sve jače i jače bockanje i žarenje, a ubrzo je žena dobila i temperaturu. Kako su se bolovi samo pojačavali, susjedi su stariju ženu odvezli na hitnu pomoć usred noći. “Doktori su mi odmah dali dvije injekcije kako bi se oticanje smirilo i kako bi bol postala podnošljivija. Liječnik mi je rekao da sutra obavezno dođem na još jednu injekciju. Dobila sam i mast da mažem svaki dan dok ne prođe crvenilo. No iako me crv opekao još početkom ovog tjedna, crvenilo još nije prošlo”, ispričala je starija žena. Dodaje da ih ima jako puno te da su mnogi zbog toga počeli izbjegavati plažu.

U Zavodu za javno zdravstvo Šibensko- kninske županije kažu da ne znaju o čemu se radi. “Prvi put čujem od vas za te crve. Ne znam koje su to životinje. To nam mora biolog potvrditi, no mi njega nemamo u našoj službi. Postoji biolog u Zavodu u Splitu, a netko od ljudi mora prijaviti pojavu opasnih životinja”, kazala je epidemiologinja dr. Ankica Parat Baljkas.

Neki mještani za pojavu crva krive obližnje ribogojilište. “Gledali smo na internetu, riječ je o crvu koji se hrani, među ostalim, ostacima ribe, a u toj vali je prilično blizu obale uzgajalište ribe. Ljudi dolaze tamo i čiste ribu u uvali, a ispod kaveza ima i ostataka hrane kojima hrane orade i brancine. Jednostavno, previše je tog balasta u uvali”, kaže jedan mještanin.

“Već su mi se žalili turisti kako more smrdi i kako im je nejasno da se kavezi s ribom nalaze tako blizu plaže. Gosti se žale ne nečistoću, a pitam se kako ćemo se baviti turizmom koja je najprofitabilnija hrvatska gospodarska grana. Još su se sada pojavili ti crvi. Užas”, kaže drugi mještanin Zečeva.

Crveni crvi su se pojavili u cijelom Jadranu, ne samo u uvali Peleš, odgovorio je jedan od vlasnika ribogojilišta Ivan Klisović upitan je li njegov posao zapravo zaslužan za pojavu vatrenih crva. “Mi smo ih isto primijetili tu, ali mi smo na ovoj lokaciji nekih 20 godina. Crva je bilo i prije nego što smo došli tu. Ipak ove godine su se pojavili u većem broju”, dodaje.

Inače, portal Priroda Hrvatske piše kako je vatreni crv najčešće dugačak 5 – 10 centimetara, a ispod škrga iz segmenata izbijaju bijele hitinske čekinje koje su obično spuštene prema dolje. Osjeti li da je u opasnosti, crv čekinje širi i podiže prema gore u obrambeni položaj. Čekinje su vrlo tanke i čvrste poput iglica i na sebi nose otrov. Vrhovi lako pucaju te otrov prodire u tkivo grabežljivca ili neopreznog ronioca. Otrov izaziva jaku iritaciju, javljaju se crvenilo i dugotrajan svrbež, a otud i ime ove vrste. U osjetljivijih ljudi može čak nastati kratkotrajna paraliza dijela tijela.

Treba što prije ukloniti eventualno zaostale čekinje ljepljivom vrpcom, rukavicom ili krpom i ubodeno mjesto isprati hladnom morskom vodom. Poslije toga na mjesto uboda treba staviti obloge od alkohola i namazati ga nekom od antihistaminskih masti. Ako su simptomi u ubodenog teži, treba potražiti liječničku pomoć.

U Hrvatskoj živi na kamenom dnu, katkad na muljevitom, ili u livadama cvjetnicama. Hrani se sitnim organizmima poput koralja, rakova, ali je i strvinar pa se hrani uginulim ostacima riba i drugih organizama. Čest je na mjestima na kojima ribari odbacuju nekvalitetan i neželjen ulov.