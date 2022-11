OPASNA POLITIČKA IGRA ZORANA MILANOVIĆA! Ovo nikada nitko nije izveo: U čemu je predsjednikova tajna?

Autor: Iva Međugorac

Dugo su oči hrvatske desnice bile uprte u predsjednika Republike Zorana Milanovića, sada kada im se svojim djelovanjem uvukao pod kožu, jedno od pitanja koje ih je mjesecima mučilo jest ono koje se odnosilo na njegovu odluku o pomilovanju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, dvojice vjernih Titovih udbaša, koji su doduše vjerno surađivali i sa pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom, što su kao njihove prednosti isticali generali koji su potpisali zahtjev za njegovo pomilovanje, a kojim se bavio odvjetnik Anto Nobilo.

Još se ljetos govorilo da bi Milanović nakon Oluje mogao pomilovati ovaj udbaški dvojac osuđen u Njemačkoj, i to kako bi izbjegao zvižduke branitelja koji su se okupljali u Kninu, no kako je vrijeme odmicalo to je bivalo sve jasnije da Milanović ne strahuje ni od zvižduka, ni od branitelja već da pomno promišlja što poduzeti. Ovih dana, medijima se proširila vijest o tome da Milanović ipak neće pomilovati Perkovića i Mustača, radi čega su odahnuli na desnici jer smatraju da su time dobili potvrdu da je Milanović ipak postao njihov igrač, a odjeknulo se i u HDZ-u jer se nije lako buniti protiv nečega na što su svoj potpis stavili generali predvođeni legendarnim Antom Gotovinom.

Odmahuje rukom

Predaha nema za odvjetnika Nobila, ali predsjednik Milanović time se ne misli zamarati, a u njegovom timu najavljuju da će predsjednik nastaviti djelovati po svojem. ”Očito je da ova strategija koju predsjednik Milanović primjenjuje dobro prolazi među građanima, Milanović je po svim anketama jedan od najpopularnijih političara u državi, a to duguje svojoj dosljednosti. U kampanji je najavljivao da neće pomilovati nikoga, a pri tome je ostao i sada kada se propitkivao slučaj Perkovića i Mustača, on zapravo oko toga nije dvojio ni sekunde. Od početka je znao da si takvo nešto ne smije priušitit i da bi time sam sebi skočio u trbuh”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik iz Ureda predsjednika te potvrđuje da je doista utjecajni SDP-ovac Ivan Račan predsjedniku Milanoviću savjetovao da niti ne pomišlja na pomilovanje pošto bi mu se ono moglo obiti o glavu i medijski, i politički.





”Milanović definitivno gradi priču za osvajanje drugog mandata, već sada moglo bi se reći da on u tom pogledu nema konkurenciju, koga god da pošalju na njega već ga mogu proglasiti gubitnikom. Nije točno da je Milanović postao samo novi vođa desnice, njega još uvijek podržava i dobar dio SDP-ovaca radi toga što je on jedini koji je u stanju prozvati izravno Plenkovića i njegov HDZ bez uvijanja, to se cijeni i na ljevici, i na desnici, posebno sada kada oporba prolazi kroz ozbiljnu krizu”, kaže naš sugovornik te tvrdi da je Milanović tek sada kao predsjednik Republike dobio potpunu slobodu i počeo drugačije rezonirati.

Uvijek svoj

”On je i kao premijer bio svoj, ali nije isto upravljati Vladom kao premijer, i upravljati državom kao predsjednik, na poziciji predsjednika Milanović ima daleko više slobode, koja mu je donijela širinu, i zato djeluje tako kako djeluje, kao da je transformiran i kao da se zbližio s desnicom, on trenutno je blizak braniteljskoj populaciji pa i konzervativnom biračkom tijelu, ali je Milanović također izrastao u zrelog političara koji vrlo dobro zna pronaći balans, što posebno nervira HDZ-ovce jer je predsjednik postao dominantna figura i na njihovom polju, među njihovim biračkim tijelom. Pa predsjednika podržavaju i sami HDZ-ovci”, tvrdi njegov suradnik te napominje da on zato i jest najveća Plenkovićeva noćna mora. Službeno su u Uredu predsjednika također progovorili o pomilovanju Perkovića i Mustača te su kazali da Milanović neće udovoljiti molbi dvojice staraca zbog toga što ima negativan stav prema Zakonu o pomilovanju kojeg smatra monarhističkim reliktom i glupošću, što možda nije daleko od istine, no ne treba zaboraviti da se Milanović kao premijer zamjerio europskim liderima, ali i desnici baš radi svojeg zaštitničkog stava prema Perkoviću i Mustaču pa je i zbog toga njegova trenutna odluka u najmanju ruku iznenađujuća, a ona je ujedno još jedan od pokazatelja Milanovićeva političkog preobraćenja.

Opasna igra

”Kada bi Milanović sada pomilovao Perkovića i Mustača on bi definitivno ostao bez statusa kojega trenutno uživa na političkoj sceni, ali i među braniteljima, koji su ga prigrlili kao svojeg čovjeka”, konstatira predsjednikov suradnik, a sada kada se nakon svega sagleda svo Milanovićevo političko djelovanje otkako je postao predsjednik Republike doista se može reći da Milanović živopisno i osebujno demonstrira svoj karakter, i igra poprilično opasnu političku igru pa stoga vraća odličja Branimiru Glavašu, ulazi u sukobe s ikonama ljevice, majkama Srebrenice i bošnjačkim političarima, a potom koketira s Rusima, pije rakije s Dodikom i napada Plenkovića, njegovu Vladu, HDZ-ovce i ministre koristeći to kao formulu za vlastiti uspjeh, prosperitet i opstojnost, što je u svakom slučaju neuobičajena i nikad viđena pojava na hrvatskoj političkoj sceni na kojoj takav predsjednik uspijeva biti najpopularniji političar u zemlji bez da ijedan relevantan politički stručnjak, i analitičar uspijeva objasniti kako Milanoviću to polazi za rukom.