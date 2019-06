OPA! KAKVA BOMBA! SAD JE GOTOVO: Primjetili? Jedan ministar napao je Plenkovića!

Angela Merkel, hrvatske zastave pa ni traganje za crnim labudom, baš ništa premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću nije osiguralo prijeko potreban spokoj, za kojim traga posljednjih dana, otkako je stranka kojom ravna podbacila na EU izborima, osvojivši skromnih četiri mandata. Snovi o šest mandata rasprsnuli su se kao kula od karata, a zajedno s njima u dim su otišli i Plenkovićevi snovi o tome da bi do kraja života mogao upravljati strankom, jer sve donedavno okolnosti toj su tezi išle u prilog. Novo vrijeme, koje je nastupilo brže od svih predviđanja na scenu je iznjedrilo dva kapitalca koji se bore za Plenkovićevu fotelju, jasno ne treba biti nikakav pretjeran ekspert za politiku da bi se uvijdelo kako na poziciju šefa HDZ-a pucaju Davor Ivo Stier i Miro Kovač. Dok oni razmatraju svaki svoj naredni korak, razmatranja i žustre rasprave baš na temu izbora traju i u lokalnim ograncima koje je Plenković izravno prozvao optuživši ih da su odgvoroni za debakl na izborima, a da je doista riječ o ozbiljnom porazu potvrđuje i podatak kako je HDZ na posljednjim izborima ostvario najlošiji rezultat u posvijesti. Prepucavanja su sve intenzivnija, i sve otvorenije, i to do te mjere da ih ni najveći simpatizeri stranke ne uspjevaju poloviti. Upravo stoga, mnogima je promakao zanimljiv razgovor ministra Darka Horvata koji je svoja stajališta o zbivanju u HDZ-u izrekao za Večernji list. Iz njegovih se poruka, doduše vrlo uvijeno i diskretno dade naslutiti da ne dijeli stavove premijera Plenkovića, već štoviše da je on taj koji mu neizravno kontrira. Naime, Horvat suprotno Plenkovićevim prozivkama ogranaka, spominje ministre te navodi da su oni ti koji su trebali više boraviti na terenu, no kako bi ublažio svoju retoriku nastavlja tvrdnjom da nisu imali dovoljno vremena. Nadalje, prvi čovjek hrvatskog gospodarstva tvrdi kako bi stranka iz svega što se dogodilo trebala izvući određene poruke, ali i da bi se više trebala posvetiti narodnjačkim temama. Zanimljivo, narodnjačke teme, u javnom prostoru kao one koje su izbjegnute spominje i Milijan Brkić, a tom smjeru približavanja narodu naginju i Stier i Kovač, a sve to zapravo je oprečno onome što je činio i govorio europski premijer Plenković, čiji je Horvat ministar. Inače, kada već govorimo o Horvatu valja reći kako je on u javnom prostoru djelom doživljavan i kao Karamarkov čovjek, što ne čudi budući da je u Karamarkovoj vladi kojom je ravnao Tihomir Orešković obnašao dužnost ministra poduzetništva i obrta. Plenković je zapravo bio primoran imenovati Horvata ministrom, jer je zbog afere Hotmail iz Vlade ispratio ministricu Martinu Dalić, s kojom je daleko bolje surađivao.