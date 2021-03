ONI SU TVORCI BANDIĆEVIH NAJVEĆIH LUKSUZA: Odijela od 5000 eura, skupocjeni satovi i talijanske cipele

Autor: Iva Međugorac

Blatnjave cipele obilježile su mu karijeru, no nije Milan Bandić zagrebačkim asvaltom hodao u bilo kakvim cipelama, volio je one skupe, birao je talijanske modele pomno pazeći na svaki detalj. Luksuz je to za kojega je pokojni gradonačelnik izdvajao i po nekoliko tisuća eura vodeći računa o tome da se na njima ne pojavljuju vidljivi nazivi brendova.

Kada je početkom 2000-tih postao gradonačelnik, na ruci je nosio plastični sat s likom Mickeya Mousea, no s vremenom, nakon godina i godina staža taj sat nestaje, a u Bandićevoj kolekciji pojavljuju se satovi vrijedni 300 tisuća kuna. Ruku mu je krasio Piaget vrijedan oko 100 tisuća kuna, nosio je i IWC Portugese Chrono vrijedan oko 60.000 kuna, Zenith El Primero Chronomaster vrijedan barem 45.000 kuna, Cartier Pasha od 40.000 kuna, a oni koji ga pamte kažu da mu satovi doista jesu uvijek bili slaba točka paš kao i prstenje.

“Oduvijek je poznato da sam ljubitelj lijepih i preciznih ura, kao i lijepih prstena. Lijepih zato što idu na lijepe ruke, a preciznih ura zato što posebno cijenim preciznost i točnost”, rekao je svojedobno Bandić koji je obožavao skupocjene Berta rakije, ali i Martell.

Da je gradonačelnik koji je odrastao u¸skromnoj hercegovačkoj obitelji s vremenom ipak zavolio luksuz, vidljivo je i iz medijskih napisa o njegovom stanu u Bužanovoj ulici gdje mu samo kuhinja marke Schiffini vrijedi preko 370 tisuća kuna. Zamjetne su tamo tri sofe od kojih svaka na tržištu vrijedi oko 150 toisuća kuna, kao i blagavaonski stol od sedam tisuća eura s pratećim stolicama od do 5000 eura. Pas Rudi odmarao se na Fendijevom pokrivaču vrijednom 3000 kuna. Prste u uređenju Bandićeva doma imao je poznati arhitek Ante Vrban koji je svojedobno tvrdio kako je u vrijeme Bandićeva uhućenja skidao sve oznake luksuza s namještaja u njegovom domu.

Bandić je podjednako luksuzno uredio i kuće u Hercegovini, iako se za onu u Cerovom Dolcu nikada nije utvrdilo da je zapravo njegova. Vila je to koja ima podrum i bistu za koju se pretpostavlja da je riječ o Bandićevom ocu. Bandićeve hercegovačke dvore uređivao je Ivan Valek koji je postavio kompletan sustav čuvenih Bandićevih fontana preko puta NSB-a. Od njega je Bandić tražio da mu pokrije bazen kuće u Poganoj Vlaci, do kuda ga je vozio službeni vozač Zagreba. Jednu od kuća u Hercegovini prema pisanju medija uređivala je i Loredana Stunić koja je uređivala okoliš oko Meštrovićeva paviljona, a uz Antu Vrbana baš je ova dama bila omiljena Bandićeva arhitektica, dok se njena kći Pavla Šušković spominjala kao jedna od onih koje je Bandić zaposlio preko veze. Uz to što se kitio odijelima od po 5000 eura, Bandića se vjerovali ili ne spominjalo i zbog dvaju lipicanaca koje je navodno posjedovao, baš kao što je navodno posjedovao i garažu s oldtimerima.