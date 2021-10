ONI S TOMAŠEVIĆEM OSTAJU! Konzultantica čije je imenovanje izazvalo lavinu reakcija, uspješni odvjetnik i ekonomist o čijoj je sestri brujala cijela Hrvatska

Autor: Iva Međugorac

Kao razlog radi kojega je smijenio predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga Nikolu Vukovića i člana Uprave Antu Samodola zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je otežanu suradnju s ostalim članovima Uprave, ali i različite koncepcije upravljanja Holdingom. Međutim, upućeni svjedoče kako je problema zapravo bilo u međuljudskim odnosima između danas već bivše Uprave i članova Nadzornog odbora koji su htjeli iz sjene upravljati ovim gradskim poduzećem, što je Vukoviću i Samodolu bilo neprihvatljivo.

Inače, predsjednica Nadzornog odbora je Suzana Benko, dok su članovi koje je Tomašević još ljetos imenovao Ratko Bajakić i Damir Topić. Šeficu Benko predstavilo se kao iskusnu menadžericu s više od dva desetljeća iskustva. Prema službenoj biografiji karijeru je počela kao devizna inspektorica Ministarstva financija, na različitim pozicijama tu je provela osam godina, a zatim se prebacila u privatni sektor. Bila je uz ostalo predsjednica uprave Croatia banke i predsjednica Fonda za naknadu oduzete imovine te izvršna direktorica u Addiko banci.

Aktivizam ju nije zanimao

Prije no što je došla u Holding bavila se konzultantskim poslom, no i dan danas u Zagrebačkom holdingu polemizira se o njenom životopisu te se propitkuje njeno dva desetljeća dugo iskustvo. Naime, premda ona u životopisu navodi da je sjedila u NO niza tvrtki problematično je to što su ona i Tomašević praktički bili na suprotstavljenim stranama.

Naime, dok su članovi inicijative Srđ je naš protestirali zbog izgradnje golf resorta na Srđu u Dubrovniku, projekt se gurao svim raspoloživim metodama, a Beko je za to vrijeme sjedila u Upravi tvrtke Razvoj golf gdje je surađivala s Majom Ruth Frenkel i njenim mužem Aaronom Frenkelom. U isto vrijeme aktiviste iz inicijative Srđ je naš podržavali su Pravo na grad i Zelena akcija, a u međuvremenu je Srđ je naš prerastao u stranku Srđ je grad koja je s Možemo sudjelovala na ovim lokalnim izborima.

”Ona u biografiji naglašava da je radila u Addiko banci, a na LinkedIn profilu ističe kako je bila na poziciji izvršne direktorice u Hypo banci, a u isto vrijeme radila je i u Hypo-Alpe-Adria-Investu”, napominjali su u jeku njenog imenovanja za naš portal suradnici pokojnog Bandića podsjećajući da se Hypo banka nakon skandala i korupcijskih afera, radi čega je iza rešetaka završio Ivo Sanader, povukla iz Hrvatske, a 2014. godine kupio ju je Fond Advent International pa je banka promijenila ime u Addiko banku.

Blisko surađivao s Pupovcem

Ratko Bajakić Tomaševićev je stranački kolega iz platforme Možemo i navodno najveći kamen smutnje i razlog radi kojega su Vuković i Samodol odlučili otići. Njegovo ime spominje se u imovinskoj kartici Milorada Pupovca budući da je on jedan od onih koji su šefu SDSS-a prije par godina posudili 40.000 eura koje on vraća u ratama. Neki desni mediji s Pupovcem su ga povezivali i radi toga što je upravo on preuzeo upravljanje njegovom Tesla bankom nakon što se Pupovac pod pritiskom javnosti iz iste povukao. Također, pri samom imenovanju u NO Holdinga problematiziralo se to što je na tom poslu angažirana javna bilježnica Ljubica Čaklović, inače Bajakićeva sestra, za koju se u međuvremenu uspostavilo da je donatorica platforme Možemo baš kao i njen brat.

Na to je burno reagirao politički analitičar Žarko Puhovski. ”Skandal je da sestra jamči za potpis svog brata, to nije dopustivo po Zakonu o javnom bilježništvu”, procijenio je Puhovski koji je taj potez nove vlasti nazvao dječjom bolešću, odnosno glupošću koja se mogla izbjeći. Oglasila se pritom i predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore Zvjezdana Rauš-Klier objašnjavajući propise koji se odnose na javne bilježnike.

Prekršila jasan Zakon

”Relevantni propisi na koje bi se trebao referirati slučaj su Zakon o javnom bilježništvu, Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvanparničnom postupku iz 1934. Pravila o izuzeću ne utječu na valjanost javnobilježničkog akta, ali se na to može konkretno odgovoriti tek nakon uvida u predmet. Moramo naglasiti kako javnim bilježnicima nije dopušteno pomagati političke stranke niti biti njihov član. U dosadašnjoj praksi nije bilo takvih slučajeva koji bi bili poznati Komori. O postupku prema gospođi Čaklović odlučit će Upravni odbor te Etičko povjerenstvo, a nakon njezinog očitovanja, te po primitku svih potrebnih informacija kako bi se slučaj adekvatno tretirao”, rečeno je prije nekoliko mjeseci iz Komore, a stav je izrekao i odvjetnik Krunislav Olujić koji je u komentaru za Jutarnji naglasio kako je financiranje stranaka kao i javno izražavanje simpatija prema određenoj političkoj opciji protivno načelima neovisnosti na kojima je ustrojen javnobilježnički posao.









Pravnik s reputacijom

Posao u NO Holdinga kao drugi član obavlja i Damir Topić koji je diplomu stekao na zagrebačkom Pravnom fakultetu. Suvlasnik je Odvjetničkog društva Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka iz Zagreba, a opisivalo ga se jednim od vodećih odvjetnika u Hrvatskoj na polju preuzimanja i spajanja bankarskog prava i tržišta kapitala.