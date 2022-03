ONI MU PUŠU ZA VRATOM! Miliošević je misteriozno nestao: Plenkoviću manjinci postavili ultimatum

Autor: Iva Međugorac

Nakon što su ispitani svi svjedoci, bivši ministar graditeljstva HDZ-ov Darko Horvat izašao je iz Remetinca, no istog dana DORH je u Vladu uputio zahtjev za odobrenjem kaznenog postupka protiv ministra rada Josipa Aladrovića koji se o tome očitovao putem svojeg Facebook profila.

”Ponosan sam na posao koji sam zajedno s kolegama radio u HZMO-u, kao što sam ponosan i na posao kojeg radimo u Ministarstvu. Ponosan sam na pravovremeno očuvanje radnih mjesta u jeku pandemije, na mjere za samozapošljavanje, uspješno korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, kao i na započetu sveobuhvatnu reformu sustava socijalne skrbi. U svim ovim procesima sam stalno bio dostupan novinarima, strukovnim udruženjima, neslužbenim i službenim inicijativama, poslodavcima i radnicima. Moja vrata su uvijek otvorena i nikada ne bježim od odgovora, bez obzira tko postavljao pitanja. Tako je bilo ranije, tako je sada i tako će biti i u budućnosti. Uz političko djelovanje često se vežu teške odluke, no kakve god one bile prvenstveno moraju biti u interesu Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Mogućnost koja postoji oko pokretanja postupka dovodi me do zaključka da ova tema ne može biti javno komunicirana. Kao građanin Republike Hrvatske bit ću na raspolaganju svim tijelima koja to budu od mene zahtijevala, kao što sam bio i do sada”, poručio je Aladrović.

Poznati odvjetnik

No, dok se Horvat i Aladrović nakon svega otvoreno obraćaju predstavnicima medija i javnosti, potpredsjednik Vlade iz SDSS-ovih redova Boris Milošević nestao je iz javnog prostora. Njegov položaj u Vladi nejasan je i HDZ-ovcima, koji smatraju da se Plenković o cijeloj ovoj situaciji mora što prije očitovati i definirati što točno planira poduzeti.

Poznato je da je Miloševićev odvjetnik Ante Nobilo potvrdio da je dobio rješenje o istrazi radi koje je Horvat odstupio s dužnosti. ”Milošević se povukao kao da se njega to ništa ne tiče, ostavku nije dao, a umjesto njega govori Pupovac, on izgara u Saboru braneći Miloševića, a na televiziji je otvoreno rekao da je Milošević stavio mandat na raspolaganje, što je svojevrsni šah mat upućen Plenkoviću. Između redaka mu je rekao smijeni ga, ako smiješ i ako se usudiš”, komentiraju u HDZ-u u kojem dodaju da je slučaj Milošević potvrdio problematiku suradnje sa zastupnicima nacionalnih manjina.

”To vam je opet već viđena priča, manjine odlučuju o položaju većine, njihovi zastupnici izvršili su pritisak na Plenkovića, on tu nema previše prostora za manevar, jasno su mu rekli da stoje uz Miloševića i da je on častan čovjek, njih je osam u Klubu zastupnika, i jasno vam je zašto premijer tu ne može ništa poduzeti i da želi, to je osam zastupničkih ruku, tko to u ovom trenutku može nadoknaditi”, pitaju se u vladajućim redovima te kažu da je ovo velika blamaža ne samo premijera Plenkovića već i kompletnog manjinskog kluba čiji su se zastupnici u ovom slučaju ponijeli licemjerno.

Pupovac odlučuje?

”Tu je vrlo važna uloga Milorada Pupovca, vidljivo je da Plenković neće dirati Miloševića dok ga on štiti, a treba se zapitati i radi čega ga Pupovac štiti, ovdje se radi o kredibilitetu Vlade, premijer je taj koji mora donositi odluke i procijeniti situaciju, a oni mu pušu za vratom i ne daju mu da preuzme kontrolu u vlastitoj Vladi”, zaključuju u HDZ-u.