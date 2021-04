ONA TO OZBILJNO? Capakova zamjenica uz smijeh poručila mladima da se ne prijavljuju za cijepljenje

Autor: Tea Šojat

Hrvatska se bliži masovnom cijepljenju stanovnika starijih od 18 godina, a stigla je i milijunta doza cjepiva. Ipak, platforma kojom je cijepljenje trebalo biti organizirano još uvijek nije zaživjela. Zbog Cijepi.se sav administrativni dio posla slio se na liječnike obiteljske medicine. Zbog niza problema koji su se već sad pojavili, mnogi se pribojavaju kako će funkcionirati masovno cijepljenje.

Platforma služi za iskazivanje interesa

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin, kazala je da navedena platforma trenutno služi kako bi građani iskazali interes, a tek je sljedeća faza pozivanje građana na cijepljenje upravo s te platforme. Pojasnila je i kako je još uvijek u tijeku faza u kojoj se cijepe osobe starije životne dobi, osobe s kroničnim bolestima te osobe mlađe od 65 godina u kolektivima koji su prepoznati da imaju povećani rizik u odnosu na druge kolektive.

Kako je kazala Pavić Šimetin kroz svibanj i lipanj u Hrvatsku bi trebalo stići dva milijuna doza cjepivu.

Arhiva cijepljenih građana

Predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić, upitana je o tome postoji li arhiva s podacima građana koji su cijepljeni, kao i kojim cjepivom te kada, a Pavić Šimetin je kazala da je to druga baza, e-cijepi, gdje se upisuju svi koji su cijepljeni.

Na vrhuncu smo opterećenja bolničkog sustava

Epidemiolog Bruno Baršić iz KB Dubrava kazao je da smo sada na vrhuncu opterećenja bolničkog sustava, da je situacija izuzetno teška, no kako će broj prijema novonastalih bolesnika početi padati. “Imamo osjećaj da popušta broj novootkrivenih. Slijedećih nekoliko dana imat ćemo ovakvo opterećenje. Onda će potom padati broj prijema novonastalih bolesnika. Sada je situacija izuzetno teška. U KB Dubravi je oko 430 bolesnika”, dodao je, te otkrio kako sada u bolnicu uglavnom dolaze ljudi u dobi od 50 do 70 godina starosti.

Mladi ljudi čekaju doma i dolaze 10. ili 11. dan

“U prvoj fazi kada su nam dolazili stariji pacijenti, oni su dolazili drugi ili treći dan bolesti. Mlađi ljudi čekaju doma i dolaze 10. ili 11. dan, kada se iscrpe. Dolaze na velike količine kisika – 6, 8 ili 12 litara. Vrlo brzo se urušavaju. Trenutačno je 51 bolesnik kojemu prijeti mehanička ventilacija. Od njih će 60-70 posto završiti na respiratoru. Oni u roku od tri dana dolaze na respirator. Na respiratoru je smrtnost 70%”, kazao je Baršić u Otvorenom.

Nevjerojatna izjava Capakove zamjenice

Na kraju emisije ‘briljirala’ je Capakova zamjenica Pavić Šimetin kada ju je voditelj upitao da li je točno da mail koji se pošalje s platforme s pozivom na cijepljenje taj mail završi pretincu promocija pa ga ljudi ne vide i ni ne znaju da su naručeni na cijepljenje.

“Pa ja sam liječnik haha, stvarno me sad pitate haha… Pa ja mogu pretpostaviti da se možda i to događa jel, haha. Teško mi je to sad stvarno reći, to je… Mislim da je to ipak pitanje za informatičara, a ne haha… Ne znam… Ali trebaju… Ono što mi sigurno znamo je da naši građani ne primijete nekiput taj mail s kojim su dobili poziv na cijepljenje i zapravo molim ove naše mlađe generacije da prijave starije ukućane – roditelje, bake, djedove, a ne da sebe prijave! I zaborave da imaju roditelje, bake i djedove i da njih trebaju prijaviti i na svoj mail dobiti poziv za svoje bake, djedove i roditelje, evo”, rekla je Pavić Šimetin uz završni smiješak