‘Ona me učestalo demantira’ Žinić odlučan: Podnijet će privatnu tužbu protiv Klancir

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić za Večernji list je komentirao je svoju privatnu tužbu protiv novinarke portala Net.hr Đurđice Klancir kojoj je u redakciju upala policija.

“Protiv Đurđice Klancir namjeravam podnijeti privatnu kaznenu tužbu radi počinjenja kaznenog djela klevete iz članka 149. stavak 2. KZ-a na moju štetu kao oštećenika isključivo zbog teksta objavljenog dana 19. prosinca 2019. godine na web portalu Net.hr pod naslovom: ‘SKANDALOZNO’: Župan maknuo ravnatelja koji radi 40 godina pred sam kraj mandata; Treba nam netko iz naše političke opcije….”. Tekst o zapošljavanju mog sina ne sadrži nikakvu kaznenopravnu inkriminaciju, za mene je kao čovjeka i oca upitan analizirajući ga s moralne strane, ali očito gospođa Đurđica Klancir i ja imamo različito poimanje moralnih vrijednosti. Za mene je moja obitelj, kao i bilo čija druga obitelj, kategorija koju apsolutno poštujem kao osnovnu jedinku društva te bi mi bilo drago da gospođa Klancir kao novinarka i čovjek razmišlja na identičan način, ali ona me učestalo demantira insinuirajući u više navrata da je motiv za podnošenje ove tužbe njezin tekst o zapošljavanju mog sina, a to nije točno”, komentirao je Žinić za Večernji list.

Sa sisačko-moslavačkim županom Ivom Žinićem iz Večernjeg lista nisu uspjeli kontaktirati telefonski, u njegovu uredu rekli su da se pitanja o njegovoj privatnoj tužbi protiv novinarke portala Net.hr Đurđice Klancir pošalju na službeni mail Županije. Odgovore je pak potpisao “Ured župana”.

Zašto se na tužbu odlučio nakon više od dva mjeseca?

“Budući da mi ZKP nalaže podizanje privatne kaznene tužbe u prekluzivnom roku od tri mjeseca računajući od dana objave inkriminiranog teksta, po savjetu odvjetnika, koji je punomoćnik Osnovne škole Glina u parnici koju je bivši ravnatelj pokrenuo protiv Osnovne škole Glina kao tuženika radi poništenja Odluke o razrješenju, pričekao sam nepravomoćni ishod predmetnog parničnog postupka upravo iz razloga da i nepravomoćna sudska presuda koja je uslijedila, a kojom je nadležni sud nepravomoćno odbio tužiteljev zahtjev radi poništenja odluke o razrješenju, bude najvažniji dokaz u kaznenom postupku radi klevete protiv gospođe Klancir jer ta presuda, sama po sebi, potpuno demantira navode gospođe Klancir u inkriminirajućem tekstu od 19. prosinca 2019. kojim mi je imputirala micanje ravnatelja iz političkih razloga budući da upravo spomenuta nepravomoćna presuda ukazuje na činjenicu da je odluka o razrješenju ravnatelja sukladna zakonu te da na nju apsolutno nisam utjecao niti sam u poziciji da na nju utječem na bilo koji način.

Odgovorio je i na pitanje namjerava li tražiti i odštetu za duševne boli ili inzistirate “samo” na kažnjavanju novinarke?

“Sud je krajnja instanca u potrazi za istinom te se na sud ide samo u slučaju kad ne postoji drugi način kako bi se istina dokazala. Kao što je i moj odvjetnik izjavio, prije svega me zanima objava korektnog teksta na portalu na kojem me gospođa Klancir 19. prosinca 2018. godine grubo oklevetala, a u kojem bi novinarka Klancir javnosti predočila istinite činjenice i profesionalno se ogradila od naslova i samog teksta. To mi je primarno, a eventualna kaznena presuda i tužba radi naknade štete u slučaju pravomoćne kaznene presude su mi sekundarne i za predmetnim ću postupcima, u cilju zaštite svojih povrijeđenih subjektivnih prava, posegnuti samo u slučaju da gospođa Klancir ne objavi korektan tekst koji sadrži istinite činjenice”, rekao je.