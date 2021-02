ONA JE TAJNA NJIHOVA ODNOSA! Žena koja povezuje Plenkovića i Bandića: Premijer je ovisan o njoj

Autor: Iva Međugorac

Premda se nakon srpanjskih parlamentarnih izbora očekivalo da će premijer Andrej Plenković krenuti u intenzivnu pripremu za lokalne izbore, posebice u Zagrebu gdje se najavljivao raskid suradnje s gradonačelnikom Milanom Bandićem, to se ipak nije dogodilo. Bilo je razumljivo da Plenković u svojoj prošloj Vladi surađuje s Bandićem, budući da je on u sabornici imao desetak takozvanih žetončića koji su HDZ-ovoj vladi jamčili stabilnost, no pošto Bandić formalno u ovaj novi saziv Sabora nije ušao ni sa jednim zastupnikom, mnogi se pitaju radi čega se HDZ na svibanjskim izborima nije radikalnije ogradio od aktualnog gradonačelnika metropole.

Iako zagrebački ogranak Plenkovićeve stranke više od pola godine zaziva rasčišćavanje odnosa sa Bandićem, to se po svemu sudeći neće dogoditi ni nakon svibanjskih izbora na koje HDZ kao svojega kandidata šalje mladog Davora Filipovića za kojeg mnogi drže da nije zreo za to da sruši Bandića.

Osim toga, upravo su zagrebački HDZ-ovci pod vodstvom Mislava Hermana, a po naputku premijera Plenkovića nedavno podržali Bandićev proračun, dok se Plenković s potencijalnim kandidatom za šefa metropole Damirom Vanđelićem razišao baš zbog Bandića. Razlog za nastavak suradnje između HDZ-a i aktualnog gradonačelnika krije se u Saboru, iako ga malo tko naslućuje. Naime, premda formalno nema niti jednog zastupnika, u sabornici Plenkovićevu većinu održava Bandićeva bliska suradnica, manjinska zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, s kojom gradonačelnik godinama surađuje i koja je u prošlom sazivu Sabora najveći dio vremena provela kao zastunica njegova zastupničkog Kluba. Kao što je poznato, Plenkovićeva većina u Saboru je tanka, ovisi o 76 ruku pa se slijedom toga ruka ove zastupnice bliske Bandiću u redovima premijera Plenkovića smatra gotovo krucijalnom. I baš radi toga sa samo jednim žetončićem koji čak nije niti služben Bandić u šaci drži Plenkovića koji bi mu trebao osigurati još jedan, toliko željeni sedmi mandat na čelu Zagreba.

ČUDNA PUTOVANJA

Inače, Lekaj Prljaskaj u medijima se posljednji put spominjala nakon nalaza Državne revizije kojima je utvrđeno kako su naknade za njega službena putovanja evidentirane bez ispostavljanja putnih naloga pa je tako primjerice zastupnici u listopadu 2019. godine isplaćena akontacija za službeni pout u Prizren od 3300 kuna, a to putovanje do kraja te godine nije bilo realizirano. Revizija je utvrdila i rashode za servis privatnog automobila, koji Lekaj Prljaskaj koristi u službene svrhe, u iznosu od 1092 kuna .









“Žao mi je i pomalo neugodno zbog toga”, tvrdila je tada ova zastupnica pozivajući se na neiskustvo knjigovođe kojega je u međuvremenu prema vlastitim riječima promijenila.