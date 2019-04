ONA JE NEVJEROJATNA! Ruža izbacila srpski Kurir iz EU parlamenta, zastupnici ga više ne dobivaju. No, to nije sve…

Autor: S.V.

To što je na uporno inzistiranje hrvatske političarke Ruže Tomašić srpski tisak Kurir izbačen s liste obavezne tiskovine u EU parlamentu, možda se i ne čini osobito važnim postignućem.

No, Tomašić je očigledno svjesna medijske moći:

“Srpski je lobi strašno jak, čak i u Europskom parlamentu. Mi smo tamo dobivali srpski tabloid blizak Vučiću ‘Kurir’, stavljali su ga u naše sandučiće… U jednom od brojeva vrijeđali su pokojnog predsjednika Tuđmana i Hrvatsku državu, pa sam pitala Komisiju znaju li da država koja želi postati članicom Europske unije dijeli novine u kojima se vrijeđa i omalovažava državu koja već jest članica, kao i njenog predsjednika i utemeljitelja?! Maknuli su ‘Kurir’, ali samo iz moga sandučića! Opet sam se bunila, pa ‘Kurir’ više nije dolazio na moj kat. Na kraju sam se još jednom pobunila i sad više ne dolazi uopće u Europski parlament! ‘Kurir’ sam uspjela izbaciti, ali njihovi lobisti su ostali. Svaka država ima pravo na lobiranje i kada bi oni zaista govorili istinu, to meni ne bi smetalo, ali se bave tolikim lažima i neistinama, da je to nevjerojatno. A najviše me boli kada naši predstavnici na sve to šute“, izjavila je Ruža Tomašić u Bujici.

Svi Ružini uspjesi

Podsjetimo, ova naša političarka proglašena je najaktivnijim hrvatskim predstavnikom i jednim od najuspješnijih parlamentaraca Europske Unije uopće. Ruža Tomašić je do sada učinila čitav niz sjajnih stvari za Hrvatsku…

Uspjela je izlobirati uredbu koja odgovara hrvatskim ribarima (brisanje članka o mrežama plivaricama koji nije uvažavao specifičnosti ribolova u Jadranu), parlament je usvojio njezino izvješće o Višegodišnjem planu upravljanja malom plavom ribom u Jadranu čime je srušila plan EU komisije, na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u rujnu 2018., prihvaćeno je njezino izvješće o Programu potpore strukturnim reformama (SRSP) kojim je Hrvatska dobila 158 milijuna eura a nedavno je usvojen i njezin amandman o korištenju EU fondova čim je Hrvatskoj priskrbila dodatne tri godine za apsorbiranje novca iz EU blagajne.