ONA ĆE NADZIRATI SVAKU KUNU IZ HOLDINGA! U životu joj se dogodila velika tragedija, no ostala je uspravna: ‘Ako gledate vedro na život i vjerujete u dobro, možete biti uspješni’!

Autor: Daniel Radman

O novim ljudima koje je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević postavio na čelu Holdinga dosta je napisano, a jedna od zanimljivijih izbora je onaj za predsjednicu Nadzornog odbora.

Za tu poziciju imenovana je Suzana Brenko, ekonomistica koja je najdublji trag ostavila u bankarskom sektoru. No, unatoč tome što je visoko kotirala, između ostalog bila je i predsjednica Uprave Croatije banke, o njoj se izvan poslovnih krugova malo zna.

Dala je tek jedan intervju, i to Ljiljani Samardžiji koja ga je ubjavila u svojoj knjizi “Intervjui sa 100 hrvatskih lidera“ objavljenoj 2014. godine.

Za ljude iz financija vežu se predrasude

Samardžija ima samo riječi hvale za Brenko, kaže da je riječ o vrlo vrijednoj, radišnoj osobi koja je pokazala spremnost prelaziti iz industrije u industriju.

“Iz bankarstva je otišla je u drugom smjeru, konzaltinga i turizma. Ljudi često vežu ako je netko u financijama da je bezobzirna osoba, no ona je vrlo empatična s ugodnom osobnosti. Sve što je napravila ostvarila je radom, nije od onih kojje ne netko ‘katapultirao’ zbog obiteljskog backgrounda“, ispričala nam je Samardžija.

A evo što je sama Brenko ispričala u intervjuu iz kojeg prenosimo najzanimljivije dijelove.

“Roditelji su bili radnici. Tata je bio dizaličar u Uljaniku i gotovo je cijeli život tamo radio, a kako sam se jako bojala visine, oduvijek sam se divila kako moj otac upravlja tako velikom, visokom dizalicom. Mama je čistila urede u komunalnom poduzeću i uvijek je mnogo brinula o mojoj mlađoj sestri i meni. (…). Roditelji nam nikada nisu govorili što moramo raditi, sve je to bio naš odabir, ali oduvijek su nam naglašavali da će nam u životu biti onako kako same za sebe napravimo.

‘Koliko se budete potrudile i davale sebe, toliko ćete i uspjeti jer trud se uvijek nagradi’, govorili su nam(…). Nisu čitali knjige i pretraživali internet, nego su u kućni odgoj prenijeli ono što su sami znali i vjerovali da je za nas najbolje”, rekla je o obiteljskom zaleđu.









Nije imala namjeru raditi u bankarstvu

Vrlo rano se odlučila za studij ekonomije, Studij je upisala u Puli, a zbog tadašnjeg dečka preselila je u Zagreb.

“Kako sam bila snalažljiva i imala veliko povjerenje svojih roditelja, uvjerila sam ih da se na trećoj godini moram prebaciti u Zagreb jer želim studirati upravo Međunarodnu razmjenu, a tog smjera u Puli nije bilo. Tada još nisam znala da će mi zagrebački Ekonomski fakultet pružiti kvalitetnije obrazovanje. Usudila bih se reći da je ključan utjecaj na moju karijeru imao ispit iz bankarstva i financija, kada mi je profesor rekao da moje izlaganje nije bilo za odličnu ocjenu. Pitao me želim li doći na ispit ponovno, no to mi nije padalo na pamet jer mi je važnije bilo ispit položiti. Profesor je napomenuo da nije svejedno koju ću ocjenu imati iz ispita iz kojeg pišem diplomski rad. Uza sve poštovanje koje sam osjećala prema tom profesoru, odvratila sam mu da nemam namjeru raditi diplomski iz bankarstva i financija jer se time ne namjeravam baviti“, prisjetila se da bi na koncu završila upravo u bankarstvu.

Svoje prve novce zaradila je sa šesnaest godina preko student servisa u poznatom pulskom restoranu.

“To je bio posao od 12.00 do ponoći. Jedini uvjet koji su roditelji dogovorili s vlasnikom restorana bio je da me svaku večer vozi kući. Jako sam dobro zarađivala jer je napojnica u to vrijeme bila izdašna. Imala osjećaj da je cijeli svijet moj i bila sam ponosna na sebe. Unatoč tomu što sam cijeli dan radila, silno sam željela izaći u disko, a kako je vlasnik restorana na svog sina prebacio obvezu da me vozi kući, ja bih ga povremeno molila da odemo u disko samo na pola sata. Otišli bismo u diskoteku, on je stao na šank i čekao dok bih se ja naplesala pola sata, nakon čega bi rekao da sada moramo kući”, ispričala je te dodala da je otada skoro svako ljeto radila i na taj način financirala svoje školovanje, studij, odjeću i sve što mi je bilo potrebno.









“Moj je dečko imao štandove s voćem i povrćem pa smo tijekom ljetnih praznika na moru radili od 4 ujutro do 11 sati uvečer. Tek kada sam završila fakultet i počela raditi u struci, u Ministarstvu financija, prvi sam put imala radno vrijeme od osam sati dnevno i osjećaj kao da imam mnogo slobodnog vremena. Te sam godine imala prvi pravi godišnji odmor i ljetovanje bez ljetnog posla. Navikla sam puno raditi i imam mnogo energije pa me katkad teško pratiti”, otkrila je.

Nećaci su moja velika sreća

A otkrila je i što njezini suradnici mogu očekivati od nje.

“Kod izbora suradnika nije mi ključno da su to ljudi koji su najveći eksperti u svom području, važno mi je da u razgovoru s njima osjetim pozitivnu energiju, da osjetim da imam sugovornika koji želi raditi i učiti. Ako je osoba spremna učiti i biti dio našeg tima, uvijek mislim da, kao i ljudi u mome okruženju, imam dovoljno znanja i iskustva koje možemo prenijeti na novog kolegu ili kolegicu u timu. Odgovornost, spremnost na rad, energija, životna želja, dobra volja i pozitivno gledanje na stvari ključni su. U životu je mnogo teških trenutaka, ali uvijek treba gledati pozitivno i nalaziti rješenje. Ako gledate vedro na život i uvijek vjerujete u dobro, onda možete biti sretni i uspješni u poslu. Uvijek su me u organizaciji prepoznavali kao osobu koja je odgovorna u presudnom trenutku, lojalna, koja neće pokl knuti pod stresom ili pobjeći kada nastupi krizna situacija. Mislim da je to bilo presudno za razvoj moje karijere”, kaže.

Otkrila je i svoju privatnu stranu, ispričala je da je hobi vrtlarstvo, a posebno je istaknula što obitelj znači za nju.

“Prije par godina slika moje obitelji je bila drukčija od ove danas. Moja sestra i majka teško su se razboljele i nažalost ih više nema. Imam dva divna nećaka koji žive s ocem pa možemo reći da smo sada svi jedna obitelj. Svaki sam vikend u Puli s njima. Kad sam shvatila da je moja sestra teško bolesna, odlučila sam da ću se posvetiti nećacima kako bih im koliko-toliko olakšala život nakon gubitka mame. Bili su mali, imali su 8 i 13 godina. Bilo mi je važno da djeca osjećaju ljubav i sigurnost, da uz tatu imaju i tetu kojoj su oni na prvome mjestu, nekoga tko ih voli i brine o njima, daje im osjećaj sigurnosti. Sigurna sam da bi njihova mama bila ponosna na njih. Dečki imaju i podršku i ljubav očeve šire u obitelj, s kojima su snažno su povezani i koji svakodnevno brinu o njima. Obojica su moja velika sreća”, rekla je.