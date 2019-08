ON ZNA SVE TAJNE HRVATSKIH POLITIČARA: Ministri s ljubavnicama, alkohol i eskort dame

06.05.2017., Vukovar - Sinjska alka trci se u spomen na pobjedu naroda Cetinske krajine nad turskom vojskom 1715., i to prve nedjelje u kolovozu, a do sada se u svojoj povijesti duljoj od tri stoljeca to vitesko natjecanje samo tri puta odrzavalo izvan Sinja - 1832. u Splitu, 1922. u Beogradu i 1946. godine u Zagrebu i danas u Vukovaru. Sinjskoj alki su prisustvovali brojni politicari kao i predsjednica Kolinda Grabar Kitarovic. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL