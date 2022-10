ON VIŠE NIJE ISTI ČOVJEK! Nešto se neobično događa s Plenkovićem: Nastavit će ga cipelariti

Autor: Iva Međugorac

Da živimo u teškim vremenima, više vjerojatno nikome nije potrebno ni naglašavati, no s obzirom na posljednje postupke premijera Andreja Plenkovića nije teško zaključiti da nam stižu još složenija i još teža vremena što premijer prema tvrdnjama njegovih suradnika kani preduhitriti ponovnim razmišljanjem o parlamentarnim izborima, koji bi se mogli održati prije redovnog roka.

”Plenković je parlamentarne izbore trebao održati nakon ljeta kada je još donekle situaciju u stranci, Vladi i državi održavao pod kontrolom, on doista je o tome razmišljao, ali je na koncu od toga plana odustao na nagovor svojih savjetnika, a sada mu je voda došla do grla, on se potpuno pogubio, situacija u HDZ-u je očajna i iznimno zategnuta, a to se odražava na Plenkovića koji se počeo gubiti u moru problema koje imamo na svim razinama, premijer je nervozan, u velikom stresu i grču”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a koji tvrdi da Plenković tek sada ulazi u žestoku borbu za opstanak koju mora povesti zbog pada rejtinga kako svojeg, tako i rejtinga vladajuće stranke.

”Izgleda da on tek sada ulazi u kampanju, nije nemoguće da on u izborne procese krene već nakon Nove godine, situacija izmiče kontroli, vidi se da ovo s Inom neće stati i da će ga oporba cipelariti na svakom koraku ne može Plenković to vječno izbjegavati i javnosti mazati oči”, smatra naš sugovornik koji primjećuje da je Plenković pored svega ostalog počeo gubiti medijsku potporu.





Novinar ga guše

”Novinari ga načimaju na svakom koraku, konstantno su tema HDZ-ove afere, a Plenković koji možda i nema veze s tim aferama ima problem radi toga što se nije pravodobno kada je bio u punom naponu političke snage obračunao s političkim neistomišljenicima. On ni sada ne ostavlja dojam da je spreman obračunati se s korupcijom djeluje kao da nema hrabrosti, a sa time otvara prostor za nove napade”, kaže naš sugovornik te neuvjerljivom naziva Plenkovićevu tezu o tome kako o događanjima u Ini nije ništa znao.

”Već se njegovi stranački oponenti pitaju je li onda premijer nesposoban, a Plenković sada vuče poteze očajnika kako bi se zadržao na površini”, navodi naš sugovornik nadalje dodajući da Plenković ostavlja dojam političara koji je stjeran u kut i da to uvelike odudara od onog istog samouvjerenog Plenkovića s početka njegova premijerskog mandata. ”Ni po čemu Plenković više nije isti čovjek, sve ovo što se događa ostavilo je veliki trag na njemu pa sada obećanjima nastoji pridobiti ponovno povjerenje građana, ali i povjerenje HDZ-ovaca koji neće dugo tolerirati ovaj pad rejtinga”, mišljenja je naš sugovornik.

Doista, kada je o obećanjima riječ njih iz Plenkovićevih usta u posljednje vrijeme ne manjka pa je tako nedavno Vladin glasnogovornik Marko Milić najavio gradnju stadiona s tim da je ministrica turizma i sporta dovela u pitanje financiranje gradnje tog istog stadiona. S jedne strane govori se da je to stoga što je Brnjac u sukobu s Plenkovićem te da je bliska frakciji ministra Butkovića koja nije naklonjena premijeru, dok se s druge strane u Plenkovićevom timu objašnjava da je Brnjac to učinila kako bi sanirala štetu pošto je Milić gradnju stadiona najavio na svoju ruku i u nezgodnom trenutku budući da je ta vijest o javnosti negativno odjeknula te da se počelo postavljati pitanje što će nam izgrađeni stadioni u zemlji koja još nije obnovila svoja potresom porušena područja. Uz gradnju stadiona, u Plenkovićevim redovima najavljuje se ponovno neradna nedjelja, što je i inače česta politička mantra uoči izbora.

Hvalio se

Ponešto je o svojoj Vladi Plenković iznio i na nedavnom izvješću o radu na kojem se pojavio umjesto pred Grmojinim Antikorupcijskim vijećem pa je tako nabrajao pakete koje su vladajući donijeli u vrijeme korona krize, podsjetio je i na pakete donsene zbog inflacije i energetske krize, ali i na otvorenje Pelješkog mosta. ”Uvodimo euro, ulazimo u Schengen, imamo rekordnu sezonu, očekujemo rast BDP-a od 5,7 posto. Imamo povijesnu razinu kreditnog rejtinga, podigli smo stupanj razvijenosti po stanovniku. Usmjeravamo rekordnih 25 milijardi eura europskih sredstava za reforme obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, za obnovu” rekao je Plenković obećajući kupnju novih kanadera i borbu za prava Hrvata u BiH, paralelno s time usprotivio se optužnicama iz Srbije i najavio poseban porez kojim bi se trebala izbalansirati predstojeća kriza.

Tu su još i najave besplatnih obroka za svu školsku djecu, ali i najave o gradnji dječijih vrtića što je nazvao demografskom mjerom i najvećom investicijom u povijesti države. Plenkovićevi nazivi i najave doista neodoljivo podsjećaju na početak kampanje za izbore, čiji termin još uvijek nije poznat baš kao što nije poznato hoće li se on zaista pokušati boriti za još jedan, odnosno treći mandat kao što se najavljuje iz Vlade i HDZ-a.