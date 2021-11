‘ON SE BOJI SAMO FIZIČKIH OBRAČUNA’ U Vladi poručuju prosvjednicima: Plenkovićeva pozicija je stabilna

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković u svojim se posljednjim medijskim istupima žestoko obrušio na prosvjednike, koji su proteklog vikenda u Zagrebu iskazali svoje protivljenje uvođenju covid potvrda. Skup je to kojega su u Plenkovićevim redovima protumačili kao političko okupljanje, kojim se nastoji destabilizirati predsjednika Vlade, i predsjednika HDZ-a, koji bez obzira na masovnost prosvjeda još uvijek ne strahuje za svoju poziciju, iako je svjestan da prosvjednicima na ruku idu predsjednik Zoran Milanović, ali i dio oporbenih saborskih zastupnika, uglavnom onih s konzervativnim predznakom, što i jest pomalo paradoksalno.

Kako tvrde naši sugovornici iz Vlade, bez obzira na to što se na prosvjedu vrijeđalo Plenkovića, on od uvođenja potvrda ne odustaje, a iako nervozan, za sada za svoju poziciju nije zabrinut.

Ne odustaje

”Njega kao premijera ovim okupljanjem teško mogu ugroziti, to je iza nas, naravno da je premijer zabrinut oko eventualnih nastavaka prosvjeda, ali njegova pozicija je stabilna”, smatraju naši sugovornici te naglašavaju kako je prosvjed prošao stabilno u usporedbi s događanjima iz ostatka Europe gdje je intervenirala policija, i gdje su građanski buntovi prerasli i fizičke obračune od čega u Vladi strahuju. No, bez obzira na to za sada u vladajućim redovima nema govora o tome da se mjere urede zakonski iako bi to Plenkoviću išlo na ruku, međutim, to je kako kažu složen manevar o kojem se može razmišljati tek kada se stanje u bolnicama barem djelomice stabilizira.

Sve u svemu, čini se kako Plenković bez obzira na bunt ne strahuje za svoju poziciju, a to potvrđuje i rejting vladajuće stranke, koji je bez obzira na nezadovoljstvo djela građana stabilan, baš kao što je stabilna Plenkovićeva većina u parlamentu.