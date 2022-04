ON NAS UVJERAVA, MOŽEMO BEZBRIŽNO SPAVATI: Ćorić poručio da Hrvatska može biti mirna oko struje, plina i naftih derivata

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić poručio je da ne očekuje probleme u opskrbi ruskim plinom izazvane plaćanjem u rubljima. Također redovno stanje očekuje i u opskrbi gorivom i strujom.

“Hrvatska može biti mirna oko opskrbe električnom energijom, plinom i naftnim derivatima“, poručio je, dodavši da početak rada riječke rafinerije znači da neće biti problema s opskrbom naftnim derivatima.

Iako uvjeren da neće doći do manjka plina i problema opskrbe plinom u Hrvatskoj, dodao je da smo spremni i za negativne scenarije.

Ne želi o rekonstrukciji

“Kada bi i došlo do takve situacije, a vjerujem da neće, smanjuje se isporuka dijelu velikih potrošača, a kod nas imamo nekoliko takvih tvrtki, no uvjeren sam da Hrvatskoj to ne prijeti, rekao je ministar, koji sudjeluje na susretu izvoznika u organizaciji tjednika Lidera. Što se tiče vaučera za plin, rekao je da se, kada se govori o subvencijama za plin pravnim osobama, radi o njih oko 40 tisuća i vjeruje da im to može biti pomoć u ublažavanju udara na poslovanje.

O rekonstrukciji Vlade, kao ni o glasinama kako je njegov nasljednik Davor Filipović nije želio govoriti.