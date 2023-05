ON JE U POZADINI POMIRBENOG SUSRETA! Plenković i Brnabić prisniji no ikada: Što se događa?

Autor: Iva Međugorac

Potrebno je u dijalogu rješavati otvorena pitanja i unaprjeđivati suradnju između Hrvatske i Srbije, objavio je premijer Andrej Plenković nedugo nakon sastanka sa srpskom premijerkom Anom Brnabić koja je hrvatsku metropolu posjetila povodom održavanja Velike skupštine Srpskog narodnog vijeća. U samom HDZ-u smatraju da se u pozadini ovog bliskog susreta krije šef SDSS-a Milorad Pupovac koji je ujedno glavni premijerov, odnosno HDZ-ov koalicijski partner.

Dio HDZ-ovaca nije oduševljen

Susret je ovo na kojega u vladajućoj stranci ne gledaju svi blagonaklono, a dio onih s takozvane desnice podsjeća da je srbijanska premijerka nedavno Hrvatsku opisivala kao neprijateljsku zemlju, a osim toga iz Srbije su stizale poruke o Plenkovićevoj vladi kao ustaškoj. Također se u dijelu HDZ-a podsjeća i na optužnice protiv hrvatskih vojnih pilota koje su također nedavno na hrvatsku adresu stizale iz susjedstva. Iako nitko nema ništa protiv dijaloga, neobično je što je Plenković u dijalog ušao baš sada najavljujući svoj posjet Srbiji jer kako navode naši sugovornici iz vladajuće stranke on s Vučićem i Brnabić od početka mandata nije imao nikakav odnos, niti je njemu to bilo bitno.

Stoga se u dijelu stranke sumnja i da je do ovog susreta, ali i do smirivanja tenzija došlo možda i zbog pritisaka iz Bruxellesa kojemu je u interesu da se održe mir i stabilnost na prostorima takozvanog zapadnog Balkana. Istodobno je i Plenkoviću u interesu da nakon idućih parlamentarnih izbora definira svoje političke planove te da odluči hoće li karijeru nastaviti na domaćoj ili na briselskoj političkoj sceni, a u oba scenarija od pomoći bi mu mogla biti Pupovčeva potpora i dobrosusjedski odnosi. Inače je na sastanku s Brnabić uz premijera nazočila i potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga, a njoj je pak društvo pravio srbijanski ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov.





S Vučićem se sastao u Davosu

Nije nepoznanica da se premijer Plenković prije ovog susreta s Brnabić nedavno sa srpskim predsjednikom Vučićem sastao u Davosu, i to u trenutku kada su odnosi između Srbije i Hrvatske bili iznimno zategnuti.

U to doba iz izvora bliskih premijeru govorilo se kako je taj sastanak samo dio protokola pošto Vučić i hrvatski premijer ne komuniciraju još od njegova naprasnog pokušaja ulaska u Hrvatsku, odnosno dolaska u Jasenovac u privatnom aranžmanu.

Zanimljivo je spomenuti i to da se za razliku od jasnog i preciznog premijera Plenkovića predstavnici vlasti u Srbiji još uvijek drže suzdržano po pitanju rata u Ukrajini, no bez obzira na to Plenković je spreman posjetiti ovu susjednu zemlju s kojom Hrvatska još od Domovinskog rata ima u najmanju ruku složene odnose. Upućeni tvrde da predsjednika Vlade Pupovac na odlazak u Srbiju nagovara mjesecima, odnosno još od pravoslavnog Božića te se nagađalo da bi premijer u tu zemlju mogao otputovati u Suboticu što se sada i priprema.

Plenković će prema vlastitom priznanju već početkom lipnja posjetiti Hrvatsku kuću u Subotici te će se tamo sastati sa predstavnicima vlasti u Srbiji, što je zasigurno okretanje nove stranice u odnosima između dviju zemalja, i u odnosima između aktualne vlasti u Hrvatskoj i Srbiji, čemu je kumovao glavni Plenkovićev koalicijski partner Milorad Pupovac.