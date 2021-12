‘ON JE OPASNI POLITIČKI PRIMITIVAC, A SVE RADI ZBOG OVOGA’ Politički analitičari komentiraju Milanovićevu izjavu o obitelji Zec: ‘Treba prestati tu tragediju koristiti za vlastite interese’

Autor: Dnevno

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u utorak komemoraciju povodom 30 godina od ubojstva Aleksandre, Marije i Mihajla Zeca, koja će se održala kod Adolfovca na Sljemenu, gdje su u noći sa 7. na 8. prosinca 1991. ubijene djevojčica Aleksandra i njezina majka Marija Zec.

“Obitelj Zec je bila pozvana u Vladu, dobila je odštetu, što još treba”, rekao je Milanović, a na upit treba li netko iz državnog vrha doći na komemoraciju obitelji Zec, Milanović je odgovorio protupitanjem treba li netko doći u Hrvatsku Dubicu, gdje se bez pompe obilježavaju stradanja sedamdeset ljudi koji su smaknuti.

“Aleksandra Zec je grozna priča. Ali ja znam u ratu i groznijih priča od te priče. Iza kojih stoje neki drugi ljudi, jedna druga strana. Hoćemo idućih 50 godina jedni u druge prstima upirat? Što je sa starcima koji su ubijeni u Promini 1993. godine od strane paravojske Srpske Krajine, 40 ljudi je ubijeno. Nisam tamo vidio Pupovca. On ide samo na bankomat. Ponaša se nedolično i igra prljavo. On je prljavi Hrvat, koliko god mi netko pokušava inputirati da je to zato što pričam o Srbinu. Gdje su sada svi da osude njegovo ponašanje? To su nemoralni ljudi kojima to ništa ne znači, oni se samo javljaju po potrebi Plenkovića i Jandrokovića. Knin nije etničko čišćenje, ljudi su otamo pobjegli”, rekao je predsjednik.

Zamolili smo političke analitičare da komentiraju Milanovićeve izjave koje su ponovno izazvale veliku buru u javnosti.

Mora se jednom podvući crta

“Obitelj Zec je u jednom obliku instrumentalizirana. Evo primjerice jučer se ponovno pojavio i gospodin Zoran Pusić, a nismo ga vidjeli već ne znam koliko. Njihovu tragediju neki pojedinici koriste u vlastite svrhe, za svoju promociju i i na tom grade egzistenciju. Uvijek su to isti ljudi koji tu tragediju koriste za neke parcijalne političke ciljeve na štetu Republike Hrvatske. Svakako da je taj zločin za osudu, to nije uopće sporno, međutim mora se jednom podvući crta i prestati tu tragediju koristiti za vlastite interese i daljnje uvođenje podjela. Načelno slažem se s onim što rekao, ali stilski kako je to rekao, ukratko bih rekao, da ja to nikako ne bih tako”, rekao je politički analitičar Igor Peternel. No, naglasio je kako je je to jednostavno Milanovićev stil, koji i nije tipičan za diplomaciju.

Samo radi štetu

Politički analitičar Davor Gjenero ima sasvim drugačije viđenje cijele priče.

“Mene ništa ne iznenađuje jer je to dio njegova pogleda na svijet. Milanović radi užasnu štetu Hrvatskoj i on ne spada u diplomatsko političko polje. štetu je napravio i SDP-u, jer vidimo kakav je raspad u stranci, a da ne govorimo kakvu štetu je napravio i kao premijer. Da Jadranka Kosor nije potpisala ugovor tijekom svog mandata i da nije bilo ljudi koji su u Milanovićevoj vladi sanirali štetu koju je on radio Hrvatska ne bi postala članica EU”, rekao je Gjenero.

“On radi štetu Republici Hrvatskoj te zaoštrava odnose sa susjednim državama. Iako je na početku još postajala nada da imamo drugog Milanovića kada je održao pobjednički govor i tijekom skromne inauguracije ta se nada ubrzo rasplinula! A on to sve radi kao projekt pripreme za parlamentarne i predsjedničke izbore, a svojim potezima odaje dojam tipičnog populiste te degradira lijevu i liberalnu scenu. No to sve ne treba čuditi jer jer da se vratimo na jučerašnju izjavu kada govorimo o Milanoviću na kulturno i pristojno zaboravite. On je opasni politički primitivac”, istaknuo je Gjenero.