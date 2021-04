ON JE NJU PONIŽAVAO, A ONA JE UPOZORAVALA NA ‘PUZAJUĆI PROJEKT CRVENE HRVATSKE’: Kako je Kosor završila u društvu Milanovića i Josipovića?

Autor: Daniel Radman

Mnoge je iznenadilo što se u današnjem protokolu predsjednika Zorana Milanovića prilikom posjete Jasenovcu našlo mjesta za Jadranku Kosor. Ivo Josipović i Stjepan Mesić u društvu aktualnog predsjednika bili su očekivani, a vidjeti Kosor među njima – osobito ako se vratimo kojih 10-12 godina unatrag – nekad činilo se nezamislivo.

Kosor je, podsjetimo, bila HDZ-ova predsjednica Vlade od srpnja 2009. do prosinca 2011. godine kada ju je s vlasti svrgnuo upravo Milanović koji je predvodio ‘Kukuriku koaliciju’. Mesić je pak bio na dužnosti predsjednika u prvoj godini njezinog mandata, poslije je na dužnost stupio Josipović no za nju se nije nešto previše promjenilo. S oba je imala “tvrdu kohabitaciju”, kako politički analitičari vole nazvati podijelu izvršne vlasti između (najčešće ideoloških) suprotstavljenih političkih opcija.

S Mesićem je u katastrofalnim odnosima bila još otkako je ju je tijekom predsjedničke kampanje 2004. godine (bila mu je protukandidatkinja) nazvao “Suzanom” i izgovorio onu legendarnu izjavu da “iskače iz paštete”. Bolja nije bila ni s Josipovićem. Optuživala ga je da kao predsjednik pomaže Milanoviću da preuzme vlast a tada je pala i ona njezina legendarna rečenica “da se ostvaruje polako ali sigurno puzajući projekt crvene Hrvatske“.

‘Bezobzirno ponižavanje’

Milanović ju je na kraju srušio na izborima 2011. pa su se dvije godine direktno gledali preko političkog nišana kao glavni rivali.

“Od prve sekunde izbora za predsjednicu Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru, Zoran Milanović, šef oporbe u Saboru i šire, nije me štedio. Ni politički ni osobno”, napisala je Kosor u svojim memoarima “Premijerka: zapisci one koja nije htjela biti zapisničarka”, a posebno ju je zaboljelo što je Milanović gurao tezu kako ona “sramoti Hrvatsku”. “Bilo je i varijacija na tu temu pa je iz svega što je o meni u to doba govorio nekako kuljao prijezir i podsmijeh, ali često i bezobzirno ponižavanje. Od oka i s visoka, tako sam ja to doživljavala”, pojasnila je.









Sve je prolazno

Zbog postupka pristupanja EU trebala je njegovu podršku pa mu je i javnim kanalima, preko medija, a i privatnim upućivala pozive za kavu koju su na koncu i popili. No, sve do izbacivanja Jadranke Kosor iz HDZ-a, a bilo je to 2013. godine, njihov odnos nije se nešto promijenio na bolje.

Godinama poslije, otkako je politički umirovljena, Kosor je zakopola ratne sjekire s liderima ljevice. Prvi ‘koračić’ bila je njezina kandidatura kao neovisne kandidatkninje na listi ‘Reformista’ Radimira Čačića (koji su koalirali s Progresivnim savezom Ive Josipovića), no tu je neslavno propala s tek 1.673 glasa.

Ipak, u političkoj mirovini našla je vremena za svoje protivnike pa se tako prije tri godine pohvalila na Twitteru kako je na zagrebačkom Cvjetnom trgu popila kavu s Josipovićem uz prateći komentar: “Dobro je kad bez obzira na sve uspone i padove i kad sve prođe, a sve je prolazno, možeš sjesti u gradu i popiti kavu uz međusobno poštovanje i uvažavanje.”









‘Sve je prolazno’Milanović ju je dirnuo nakon potresa

Slično je bilo s Milanovićem. Prema memoarima i s njim su odnosi s godinama postali sve topliji, a nju je posebno dirnula jedna gesta predsjednika. Bilo je to nakon zagrebačkog potresa.









“Bilo mi je teško s majkom izići na ulicu, u stanu su se pojavila i neka manja oštećenja pa sam o svemu tome pisala i na Twitteru. Predsjednik RH Zoran Milanović me nazvao i pitao kako sam i trebam li pomoć. Od mojih kolega iz aktualne Vlade RH, od kojih sam neke upisala u stranku i otvorila im širom politička vrata, nitko se nije javio i nitko me nije pitao kako sam”, napisala je Kosor.