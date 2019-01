On je iznervirao Krstičevića: Vidović je kolegu gađao bocom u glavu, izazvao prometnu nesreću..

Autor: Iva Međugorac

Ne zvuči pretjerano umjesno pa ni smisleno kada SDP-ovci u sabornici prozivaju ministra obrane Damira Krstičevića zbog propale nabave izraelskih borbenih aviona, jer u njihovoj eri i periodu kada je ovim resorom ravnao Ante Kotromanović, u MORH-u su se potkrale brojne afere pa i ona s remontom Migova.

No, ne mare po svemu sudeći u Partiji za svoju prošlost, kao što uostalom nikada i nisu pa je tako njihov zastupnik Franko Vidović, osobno premijeru i ministru obrane uručio makete aviona F16 čime je izazvao burnu Krstičevićevu reakciju. Vidović je inače u svojoj političkoj i životnoj biografiji nanizao paletu zanimljivost. Bivši je dogradonačelnik Šibenika, i jedan od utjecajnijih SDP-ovaca u tome kraju, a uz to inženjer je cestovnog prometa te dragovoljac ZNG. U Milanovićevoj eri šuškalo se da bi upravo on mogao biti ministrom branitelja, ali po tome pitanju baš i nije imao sreće. Sreće ako je suditi po anketama nema niti u SDP-u, barem kada je o rejtingu riječ, a lošeg stanja svjestan je i Vidović koji je nedavno otvoreno kritizirao Bernardića tvrdeći kako ovaj nije opravdao očekivanja, premda je na njega kao na mladog dečka računao.

Vidović je po svemu sudeći blizak i s Josipom Klemmom u čijoj se vikendici svojedobno družio s generalima, te stranačkim kolegom Predragom Matićem. Ono zbog čega je Vidović punio medijske stupce neugodnost je koja se odvila 2014.godine na sami Dan državnosti. Te se prigode ovaj zastupnik svojim mopedom slupao s nogostupom na šibenskoj rivi te srušio na pod. Protestno je odbio policijske molbe da pristupi alkotestu i vađenju krvi, a zatim se osobno zaputio u bolnicu tražeći doktora Antu Županovića, koji osim što je bio sanacijski ravnatelj bolnice, karijeru duguje i životu izvan zdravstvene institucije, naime uz potporu SDP-a, bio je šibenski gradonačelnik.

Pisalo se u djelu medija kako je Vidović posegnuo za kojom čašicom više te da se prepirao s policajcima pozivajući se na funkciju saborskog zastupnika uz opasku ‘znate li vi tko sam ja’. No, te detalje Vidović je demantirao. Popili smo tri-četiri kratka pića i sokove, ono što pijete kad nešto slavite. Potom sam se mopedom uputio kući. Počela je kiša, ušao sam u zavoj, a ispred mene zaustavio se automobil, bili su to stranci. Morao sam stati i motor mi je proklizao pa sam pao”, pričao je tada Vidović upravo za naš portal.

I 2010.godine, pisalo se o Vidoviću, koji je dobio opomenu šibenskog SDP-a, kojim je tada ravnao. Naime, na sjednici NO stranke bocom u glavu pogodio je kolegu iz stranke Slavona Cukrova.