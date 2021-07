ON JE IZ SJENE SRUŠIO MIROSLAVA ŠKORU? Zamršena priča u kojoj se spominju Kolinda i Milanović

Autor: Iva Međugorac

Donedavna desna ruka Miroslava Škore, i glavni tajnik Domovinskog pokreta Darijo Žepina pod policijskom je istragom još od prošle godine, saznalo se na RTL-u nedugo nakon što su i Škoro i Žepina najavili svoj odlazak sa stranačkim pozicija. Bivšeg glavnog tajnika opisuje se kao desnu ruku predsjednika stranke, a kako se nadalje navodi u ovom mediju, sve je počelo još lani kada je policija službeno osumnjičila Žepinu da je preko ‘određenih ljudi’ ubnacio uređaj za video i audio prisluškivanje Mate Radeljića.

Navodno se rado o razdoblju od veljače do lipnja 2020. godine, a uređaj je postavljen u TV prijamnik koji se nalazio u apartmanu u središtu Zagreba, koji je u vlasništvu Radeljićeve supruge. Sve je navodno otkirveno slučajno, kada su snimke završile u tuđim rukama. Mada se za sada na ovu temu niti jedan od protagonista ne oglašava, upućeni svjedoče kako je Škoro sve odnose s Radeljićem raskinuo usred kampanje za predsjedničke izbore. Iako je navodno on bio jedan od kreatora Škorina političkog puta, s dolaskom novih ljudi u Škorin tim njegov je utjecaj počeo slabiti, a Škoro je odlučio kampanju prepustiti Miljenku Ćuriću i PR stručnjaku Mati Mijiću, a budući da Radeljić baš i nije bio timski igrač, rastali su se u ne odveć ugodnom tonu.

Sve dok nije službeno imenovan izborni stožer predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, Radeljić je imao veliki utjecaj, no njegovo marginaliziranje i slabljenje utjecaja u savjetničkom smislu sve je teže podnosio, a pogotovo se nije slagao da se sve odluke donose u suglasju s čelnim ljudima izbornog stožer. Znajući da mu Škoro priprema pedalu, Radeljić se i tada usred njegove kampanje nastojao vratiti se u tim bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović čiji je savjetnik godinama bio, no ona na to nije pristala, baš kao što na Radeljićeve nagovore da se kandidira za predsjednika države nije pristao ni Tomislav Karamarko, s kojim je Radeljić dugi niz godina u dobrim odnosima.

Čovjek velikih političkih ambicija

Inače, nitko ne dvoji da je Mate Radeljić čovjek velikih političkih ambicija, koji često mijenja saveznike ali se uvijek dočeka na noge. Podsjetimo, surađivao je svojedobno s Branimirom Glavašem, a onda je, uoči lokalnih izbora 2013. godine, bio u ekipi koja je u sjeni odrađivala kampanju Ivici Vrkiću, nezavisnom kandidatu iza kojega su stali SDP i HNS. Radeljić je tada bio direktor Osječke televizije, u vlasništvu poznatog slavonskog poduzetnika Željka Biloša. Mediji su tada pisali da je to bila, zapravo, neformalna skupina kojoj je osnovni cilj bio maknuti Glavašev HDSSB i tadašnjeg gradonačelnika Krešimira Bubala s vlasti.

Inače, Mate Radeljić obnašao je brojne funkcije u svojoj bogatoj političkoj karijeri. Bio je i glasnogovornik Ministarstva obrane, dok mu je na čelu stajao Našičanin Berislav Rončević. Ni tu se nije dugo zadržao, jer se uključio u predsjedničku kampanju Jadranke Kosor 2005. godine. Rezultirat će to jednim od rijetkih Radeljićevih takvih poraza – Kosor ipak nije mogla nadigrati Stjepana Mesića. Bio je i pročelnik Ureda gradonačelnika Osijeka kada je na to mjesto prvi put zasjeo Ivica Vrkić. Zanimljivo je u kontekstu ove priče podsjetiti i na napise iz Nacionala u kojem se tvrdilo kako Škorini pomagači ‘prijete Kolindi s 200 njenih privatnih e-mailova Radeljiću’.

Kada je Nacional lansirao priču o tajnama e-mail prepiske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, s tezom da to Škorini pomagači prijete objavom njezine prepiske s Matom Radeljićem, bivši predsjedničin savjetnik preskočio je važnost Miroslava Škore i došao u prvi plan, konstatirali su politički analitičari. Pogotovu što su mnogi mediji u Hrvatskoj prenijeli Nacionalovu priču i uglavnom poduprli tezu da su “zločesti momci” Škorini pomagači. A najzločestiji među njima je – Radeljić. Nakon tih tekstova analitičari su konstatirali da Škoro postaje talac Mate Radeljića, a da bi onda u svemu tome mogao profitirati predsjednički kandidat ljevice Zoran Milanović, što se u konačnici i dogodilo, radi čega je i Žepina nastavio pratiti Radeljića i što se događalo u pozadini ostaje za vidjeti.