ON JE IDUĆI NA KOJEG MILANOVIĆ SPREMA UDAR: Predsjednik s karakterom šokira javnost

Autor: Iva Međugorac

Slavko Sobin, Sanja Sarnavka, Rada Borić, Žarko Puhovski, Vedrana Rudan! Sve je dulji popis onih kojima se u svojim javnim nastupima uspio zamjeriti predsjednik Zoran Milanović koji slavi svojih godinu dana na Pantovčaku. Uz to što se uspio svađati s poznatim feministicama i predstavnicama ljevice, predsjednik s karakterom uspio je ući u konflikte s dijelom braniteljske populacije, dok onaj drugi dio branitelja likuje jer se eto Zoki obračunava s damama s lijeve fronte.

Nije se međutim Milanović obračunao samo s njima, svojedobno je Daliju Orešković i Marijanu Puljak nazvao narikačama, u vrijeme kada su na kontroverzni Klub Dragana Kovačevića u zagrebačkoj Slovenskoj ulici lijepile tablu Ured predsjednika. Iz tog istog Ureda predsjednika Milanović je izbacio sve biste, a u svojem uredu održao je inauguraciju na kojoj je bilo svega dvadesetak uzvanika među kojima se ponajviše istaknula osebujna izvedba himne još osebujnije Josipe Lisac. Daleko najviše isticali su se u Milanovićevom mandatu konflikti s premijerom Plenkovićem, uvrede su frcale na sve strane, a komunikacija između vladajućeg dvojca svela se na uličnu polemiku.

Napuštao je zbog HOS-ovih oznaka razne obljetnice, ali je zato uoči Oluje među Bošnjacima izazvao animozitet zbog odlikovanja Mije Jelića, kao što je time razbjesnio političare iz susjedstva, tako ih je na noge digao i onda kada je progovarao o pravima hrvatskog naroda u susjednoj BIH u kojoj Milanović uživa status kulta ličnosti. Taj status, ali i niz konflikata, ali i izjave u kojima brani nestašne HDZ-ovce među njegovim kolegama na Ibleru izazvale su lavinu negodovanja, nevjericu i nezadovoljstvo pošto su SDP-ovci negdje u dubini duše vjerovali kako će Milanović biti njihov, a ne predsjednik svih građana kako je obećavao. Osnovao je Milanović ekonomski savjet, ali i savjet koji se bavi energetikom, zbog korona krize se baš i nije previše naputovao, iako je jedno vrijeme tu pošast koja je zaustavila svijet uspoređivao s karijesom. U međuvremenu su cijepio baš protiv korone pred kamerama, dok je njegova supruga Sanja Musić Milanović glavna procijepiteljica žitelja potresom pogođene Banovine.

Sve u svemu, moglo bi se reći da su oni koji su birali Milanovića dobili ono što su tražili, karakternog Sinjanina koji ne štedi nikoga, nikada i nigdje. Bez uvijanja govori ono što misli, premda je ponekad to njegovo mišljenje daleko od standardnih okvira, ali i daleko od onoga što bi se od jednog političara očekivalo. Uobičajeno, Milanović izaziva podijele u javnosti, no ankete mu nisu nesklone. Rejting mu je i više nego stabilan, a u vremenu koje je pred njime od ljubitelja restorana i netipičnog predsjednika uistinu se može očekivati štošta, znajući za njegove ne odveć marljive osobine mnogi su nakon inauguracije očekivali da će Zoki prespavati mandat, no kako za sada stvari stoje on se tek probudio, idući na meti mu je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, a onda tko zna ko’ i tko zna kada. Lista je s Milanovićem dugačka i nesaglediva, ako kojim slučajem njegovo ponašanje držite neprimjerenim tješite se da nam barem nije dosadno.