ON JE BIO PREMIJER IZ SJENE! Plenković se obračunao s najvećim protivnikom: Uskoro kreće još žešći rat

Daj narodu igara, kad već nemaju kruha, tradicija je to koja godinama živi u okvirima hrvatske politike. Dok se narod ovih dana igra, raspravljajući o kandidatima za predsjedničke izbore, što je priča koju je otpočeo Zoran Milanović, aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odlučio je podvući crtu. ‘E sad je dosta’, navodno je izrekao Plenković, lupio šakom o stol, i odlučio pokazati odlučnost, što je zapravo jedini logičan potez nakon debakla na europskim izborima, i rata koji je zatim uslijedio. ”Andrej se razočarao rezultatom EU izbora, i svjestan je da članstvu mora pokazati da vlada situacijom, on više nema vremena za čekanje, mora djelovati”, prepričava naš izvor iz vladajuće stranke blizak premijeru, napominjući da je unutarstranačke sukobe ovoga časa gurnuo u drugi plan, jer prije svega u red mora dovesti nemirne duhove unutar Vlade. ”On trenutno raspolaže s dvije opcije, može rekonstruirati Vladu, i o tome ozbiljno razmišlja.

Ali prije svega HDZ mora dobro promisliti tko zapravo čini vladajuću većinu, tko su ljudi koji stranci daju potporu u Saboru, baš zato primiran je prije svega riješiti situaciju s Bandićem, i srezati ucjenjivački odnos kakvoga je donedavno sa njime imao. Plenković vrlo dobro zna da mu je HNS kamen spoticanja, ne misli on s njima surađivati na duge staze, niti to ima ikakva smisla, ali u sukobu između Bandića i njih, bio je primoran pokazati i dokazati da vlada situacijom, u suprotnom posve bi se pogubio, pokazao da je slabić i da ne vlada situacijom”, objašnjava nadalje naš sugovornik. Bandić je doista do prije nekoliko dana slovio kao jedan od najjačih saborskih trgovaca i igrača, jer bio je uvjeren da ima kontrolu nad svojih 12 zastupnika. ”On je mislio da može s njima činiti što ga je volja, bio je uvjeren da preko tih ljudi može upravljati Plenkovićem kad i kako želi, postavljajući mu uvjete.

U HDZ-u je to izazivalo toliko animoziteta da smo Bandića nazivali premijerom iz sjene, i zato je Plenković odlučio pokazati zube, preko HNS-a. Bandić je zapravo tu sam proklizao, a Plenković je to dobro iskoristio, njegovi ljudi otkazali su mu poslušnost, i na jedan se način priklonili premijeru”, objašnjava HDZ-ovac, napominjući da je time Plenković jedan uteg definitivno makao s pleća, er se pokazalo da Bandić ne upravlja većinom, kako se to mislilo. ”Plenković je ovime zapravo zaigrao svoju staru igru, pustio je protivnika da se sam utopi, ali to ne znači da HNS može odahnuti, jer već nakon ljeta vrlo vjerojatno i njih će se riješiti, krenuti će u rekonstrukciju Vlade, samo to može se pozitivno odraziti i na stranku”, zaključuje naš sugovornik.