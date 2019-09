OMILJENI PLENKOVIĆEV HDZ-OVAC! I Ćorić kreće na unutarstranačke izbore

”Dopustite da ja ne ulazim previše u pojedinačne kandidature, mislim da smo mi svi sada, i jasno smo to dali do znanja fokusirani na predsjendičke izbore. Kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović ima potporu HDZ-a”, riječi se ovo ministra Tomislava Ćorića kojima je komentirao izjave svojega kolege Steve Culeja koji je u Saboru poručio kako ima svojega kandidata. “Stevo ima pravo na svoje mišljenje, ali od svih nas kao članova HDZ-a očekuje se da stanemo iza odluka HDZ-a, ja ću to svakako učiniti i očekuje se da to prvo učinimo, a nakon 1.1., po odabiru nove – stare predsjednice, svatko onaj tko misli da u HDZ-u može donijeti nešto novo, može istaknuti svoju kandidaturu”, rekao je Ćorić dodajući da Plenkoviću do kraja mandata apsolutno stoji na raspolaganju. No, dobro upućeni tvrde da i ministar Ćorić ima ambicija unutar stranke, pa bi se kako svjedoče naši sugovornici u siječnju nakon predsjedničkih izbora trebao kandidirati za prvog čovjeka zagrebačkog ogranka HDZ-a, koji je ujedno jedan od najsnažnijih. Uz njega, ambicija za rukovođenje zagrebačkim ogrankom stranke ima i aktualni šef Andrija Mikulić prvi čovjek državnog inspektorata kojega se godinama opisuje kao kadar Milijana Brkića, a uz to ambicija na tom polju ima i zastupnik Čelić te Plenkovićev prijatelj Drago Prgomet. Plenkovićev je cilj u lokalne ogranke dovesti svoje ljude, i lojalne kadrove ponajprije mlade ljude s kojima gradi stranku pa i Vladu na svim razinama pa ostaje za vidjeti hoće li poduprijeti svojeg ministra, ili pak starog prijatelja Prgometa. No, da je Plenković naklonjen Ćoriću može se naslutiti i iz činjenice da je ovaj aferama koje se za njim vuku usprkost još uvijek postojan u svojoj, ministarskoj fotelji. Ćorića je u svojim javnim nastupima žestoko prozivala hrvatska braniteljica, doktorica Ljiljana Zmijanović skrećući pozornost na događanja u NP Krka gdje je dva puta donio rješenje o imenovanju Nelle Slavice za ravnateljicu te insititucije, i to nakon što je Upravni sud poništio rješenje o njenom prvom imenovanju. Odlukom splitskog Upravnog suda od 18.srpnja, poništava se rješenje Ministarstva zaštite okoliša o Slavičinom imenovanju na mjesto ravnateljice NP Keka, međutim, odluku o njenom povratku na posao par dana kasnije donosi ministar Ćorić ignorirajući pritom sudsku odluku. Ispod radara prošla je Ćorićeva odluka da prepusti parkove prirode, uključujući i Dinaride na korištenje naftnim konmpanijama za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Istraživanje ugljikovodika na području Dinarida uključuje i samu Dinaru, te Kamešnicu, a Ćorićevo je, pak, stajališta da takva istraživanja prirodi ne smetaju, pa tako s njima nema namjeru stati – štoviše, proširit će ih i na ostalih 11 parkova prirode – od Biokova sve do Velebita, Učke, te od Lastovsko otočja do Vranskog jezera. Ministar, koji bi prvi trebao štititi okoliš, ovaj je plan skovao prije nekoliko mjeseci, a u realizaciju je krenuo na panelu Energetika i naftne kompanije u izazovima 21. stoljeća, kojega su organizirali – kakve li slučajnosti(!) – najveća ruska i svjetska naftna kompanija Transeft i Janaf. Inače, Ćorić je u Vladu uveden kao veliki stručnjak, kojemu je Ministarstvo okoliša pripalo kao svojevrsna utješna nagrada, jer prije toga vodio je Ministarstvo rada, a ujedno bio je i opisivan kao Karamarkov kadar. Danas pak u HDZ-u opisuju kako je riječ o omiljenom Plenkovićevom Hercegovcu i ekonomistu koji je karijeru gradio na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu specijalizirajući se na polju financija.