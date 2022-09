OKUPILI SE DA ZAGORČAJU ŽIVOT PLENKOVIĆU: Veliki pakt političkih kapitalaca, imaju jedan cilj – stvaranje novog političkog poretka. Igru iz sjene vodi majstor zanata

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U zavjetrini dnevno-političke zbilje i globalne krize koja nezaustavljivo galopira, jedna grupacija održala je nesvakidašnji skup u kojem su se odaslale poruke s jasnim metama.

Naravno, najviše dogovora događalo se iza zatvorenih vrata, navodno uz kanapee i pjenušac…

Tako su čelnici hrvatskih liberalnih stranaka na konferenciji “Položaj žena u Europi usred pandemije i rata u Ukrajini“ govorili u subotu o prijedlozima za stvaranje otvorene i progresivne Hrvatske te raspravljali o tome zašto zaostajemo po otvorenosti društva za razvijenim europskim državama.





Bilo je svega

Na tom prvom okupljanju hrvatskih liberala u posljednjih nekoliko godina otkako je počela pandemija, u sklopu panela govorili su predsjednik IDS-a Dalibor Paus, zamjenik predsjednika FOKUS-a Ivan Gulam, predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, čelnik Reformista Radimir Čačić, predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj te IDS-ova saborska zastupnica Katarina Nemet. Oni su iznijeli svoje viđenje stanja otvorenosti hrvatskog društva u europskom kontekstu.

“Bila sam uvjerena da se tijekom svog životnog vijeka neću morati boriti za neka prava koja sam mislila da smo ‘pospremili’ u ladicu, primjerice pravo pobačaja. Bila sam uvjerena da je to iza nas, pa zašto danas pričamo opet o toj temi? Zbog priziva savjesti, koji ima sve više ginekologa i to u državnim bolnicama koje su dužne svim ženama omogućiti tu uslugu”, rekla je Mrak Taritaš. To su, dodala je, “puzajući i tihi procesi, koji nam se prišuljaju i koji nas odjedanput zaprepaste”. S njom se složio i predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj koji je poručio kako misli “da smo napredovali u raznim temama i politikama te da generalno kao društvo idemo naprijed, ali nam se sada neke teme vraćaju”.

“U tom smislu bilo mi je lakše biti liberal prije, jer sam se tada borio za ovo to danas imamo, a sada imam osjećaj da to za što smo se borili gubimo”, istaknuo je Čuraj. Čelnik Reformista Radimir Čačić rekao je kako “Hrvatska u zadnjih šest godina pada – sa stanovišta društva je gore, postajemo zarobljeno društvo”. “Tamo gdje su građani ovisni o državi, odnosno HDZ-u ima manje slobode”, poručio je Čačić. Kako Hrvatska nije otvoreno društvo smatra i Ivan Gulam, zamjenik predsjednika FOKUS-a koji je istaknuo da svakih 15 minuta žena u Hrvatskoj doživi neki oblik fizičkog nasilja i da je samo iz tog primjera jasno da Hrvatska nikako ne može biti do kraja otvoreno društvo.

Mali liberali

“Liberali trebaju prestati biti kasta i elitisti, moramo unijeti emociju za bolju komunikaciju s građanima. Također, trebamo prestati sanjati i početi se boriti za očuvanje postojećih prava i stjecanje novih”, napomenuo je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak i istaknuo važnost okupljanja liberala oko bitnih tema. U prilog tomu IDS-ova saborska zastupnica Katarina Nemet ustvrdila je: “Sabor, kao krovno predstavničko tijelo u državi, odražava trenutno stanje u društvu, a situacija koja je trenutno trebala bi zabrinuti sve liberale”.

“Svjedočimo verbalnim napadima na saborske zastupnice koje najstrože osuđujem. Smatram da bi bilo potrebno da se kao liberali ujedinimo i nametnemo temu uvođenja obaveznog Građanskog odgoja kao jedan od alata koji bi pomogao ka stvaranju otvorenog društva”, zaključila je Nemet.

Inače, prvo je to okupljanje liberala nakon više godina, a mnogi analitičari i upućeni izvori smatraju kako su liberalni pojedinici i političke opcije pali na povijesnom testu, ali i prilici.









U vremenu najtvrđeg društvenog, ekonomskog i zdravstvenog “lockdowna” u kojem se preko noći u raznim porama na određene načine gušila sloboda, najveći dio slobodara je šutio.

Gdje su bili dok je gorilo?

Iako se u Hrvatskoj uvijek žale kako narod nije spreman za liberalne ideje te se ne može skupiti niti 10 posto podrške birača, neki analitičari smatraju da su najveću priliku približavanja ljudima liberalnih postulata bacili u vjetar. Sloboda govora, ekonomske slobode i očuvanje ljudskih prava liberalna je ideologija koja je nasušno potrebna u društvenoj i ekonomskoj krizi koju imamo gotovo tri godine i ne nazire joj se kraj.

Iako je kroz povijest u hrvatskoj bilo liberalnih opcija, pale su na najniže grane. Vlado Gotovac i Dražen Budiša su imali opciju od 20 mandata, s potencijalom rasta. Opcija koja bi bila liberalima za gospodarstvo, socijalna za selo (nista neobično i vani) i konzervativna zbog 1000 godina ugovora sa crkvom bi imala smisla. Nažalost, kroz godine je to HDZ uspio rastočiti i sad svaki put kad se liberali požele ujediniti, puste Hrebaka kao svoj K+ proizvod da to uništi. Liberal policajac”, rekao nam je naš izvor, inače dugogodišnji politički liberal.









Iza svega je i Milanović?

Ipak, ovaj skup je iskorišten da se iza zatvorenih vrata pokušaju staviti glave na skup s jednim ciljem – stvaranjem novog liberalnog političkog poretka u Hrvatskoj i na koncu – rušenja Andreja Plenkovića.

Kako saznajemo, iza zavjese kolo vodi predsjednik Zoran Milanović koji u javnosti slovi kao jedan od posljednjih hrvatskih liberala s obzirom na njegove izrazito nepopularne (među javnim dužnosnicima), a u narodu popularne stavove.

Od izvor bliskih liberalima saznajemo kako je upravo Milanović jedan od inicijatora ujedinjenja liberalnih opcija.