OKRŠAJ U HDZ-U SE NASTAVLJA! Brkić je između redaka poslao najsnažniju poruku do sada

Izjava Roberta Kopala da ima dokaze kako je na izborima za Europski parlament bilo sabotaže iz HDZ-ovih redova, što je rezultiralo lošijim rezultatima, od očekivanih ponovno je uznemirila, ionako uznemirene duhove u HDZ-u, a svoj stav na temu opstrukcije otvoreno je izrekao i Milijan Brkić, drugi čovjek stranke.

”O tim smiješnim optužama ne želim razgovarati, lažnih proroka se svijet nagledao i do sada, a bit će ih i dalje”, poručio je Brkić dodajući da on o stanju u stranci priča za njihovim političkim stolom, a ne kroz medije, što se može protumačiti i kao kritika na račun Kopala, premijerova savjetnika i HDZ-ova analitičara čija teorija o debaklu na izborima, ali i optužbe na račun neimenovanih opstruktora ne prestaju puniti medijske stupce.

Ono što međutim, u toj Kopalovoj sagi bode u oči jest to što osim praznih prozivki, za sada javnosti nije ponudio konkretna inema. ”Ne upirem prstom u Milijana Brkića, ni u bilo kogao”, istaknuo je Kopal, a u vladajućim redovima, poglavito od izvora blskih šefu stranke Andreju Plenkoviću, može se čuti da postoji sumnja kako je upravo Brkić taj koji je sabotirao izbore. Mali je problem pak u tome što Kopal i ekipa bliska Plenkoviću za svoju teoriju, barem za sada nemaju nikakav opipljiv dokaz.

Ono što je ipak vidljivo svima koji prate previranja u vladajućim redovima, jest da se Plenković sada, baš kao i uoči izbora pošto, poto želi riješiti Brkića, koji na to neće gledati skrštenih ruku. Da je u vladajućoj stranci burno, potvrđuje i nedavni okršaj u zagrebačkom ogranku stranke. Prema tvrdnjama upućenih, koplja su u ogranku u metropoli lomili kadorvi bliski Andriji Mikuliću koji slovi za Brkićeva čovjeka, s onima bliskima Plenkoviću, a upravo je taj zagrebački konflikt, u djelu HDZ-a okarakteriziran kao uvertira u Plenkovićev finalni obračun s Brkićem, i to tako što će se prvo riješiti njegovih ljudi i podupiratelja, a zatim okončati i njega. Plenković bi navodno uskoro mogao raspustiti neke organizacije koje slove kao Brkićeve, a zatim se i njemu naravno ne piše dobro, ali to bi mogao biti još jedan jalovi pokušaj rušenja ratnika Vase.

Naime, izvori bliski Plenkovićevom zamjeniku tvrde kako je situacija koja se odvija u stranci suluda te da nema smisla da Brkić snosi odgovornost za rezultat izbora, jer s izborima nije imao nikakvog doticaja. Rukovodstvo i Plenkovićevi ljudi marginalizirali su ga gdje su mogli, i gdje su stigli. Uvjereni su Brkićevi kadrovi kako je Plenković pod pritiskom onih koji bi rado uskočili u fotelju drugog čovjeka stranke te ga s tom namjerom i sabotiraju, ali napominju kako je Brkić spreman zauzeti se za sebe, uz pomoć ljudi s terena koji još uvijek čvrsto stoje uz njega.