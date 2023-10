Okršaj u HDZ-u još nije gotov, Plenković i Anušić imaju skrivene planove: Župan je premijeru bacio rukavicu u lice

Autor: Iva Međugorac

Bura u HDZ-u se stišala, ali samo privremeno- tim riječima naši dobro upućeni sugovornici iz vladajućih redova komentiraju događanja do kojih je došlo nakon nedavnih istupa osječko-baranjskog župana Ivana Anušića.

Poznato je da je Anušić u fokus javnosti došao nakon požara koji je izbio u osječkoj tvornici Drava International, a osim što je tada na odgovornost pozvao državne institucije, Anušić je u svojem televizijskom istupu kritizirao prvog čovjeka HEP-a Franu Barbarića rekavši kako si nije smio dozvoliti da ilegalno gradi kuću, no uz napomenu kako o njegovom odlasku treba priupitati stranačkog šefa premijera Andreja Plenkovića, s kojim Anušić i prije ovog istupa nije bio u pretjerano idiličnim odnosima.





Župan je razbjesnio premijera

”Anušić je razbjesnio premijera, i zbog toga da situacija dodatno ne eskalira- a bilo je rubno- niti nije došao na sjednicu Predsjedništva. On je izravno bacio rukavicu u lice Plenkoviću i javno ga pozvao na odgovornost, a već dugo je njegov i premijerov odnos na rubu. Plenković ga sada sve i da želi ne može izbaciti iz stranke, pred vratima su izbori i njemu dodatne tenzije unutar stranke u kojoj već kuha definitivno nisu potrebne”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a te kaže da situaciju po Plenkovića u Slavoniji osim ovog požara složenom čini i proboj afričke svinjske kuge u Anušićevu Osječko-baranjsku županiju.

”To će izazvati dodatne tenzije unutar stranke, Anušić je i ovim istupom pokazao da je netko tko ne misli šutjeti. Nije njemu ovo prvi put da solira, kritizira i javno problematizira ono o čemu bi se trebalo raspraviti za stranačkim stolom, time je pored simpatizera stvorio i određeni krug neprijatelja, a sada u trenutku kada se stranka priprema za izbore, nije mudro postupio. Dapače, izgleda da je Anušić ostao sam protiv svih”, smatra naš sugovornik koji dodaje da županu ipak fali odlučnosti, jer se stječe dojam da nakon Plenkovićevih kritika i bijesa on ipak zastane i povuče se ne želeći riskirati vlastitu poziciju u stranci.

”Tako je postupio i u vrijeme kada je iz Vlade izbačena Nataša Tramišak, očekivao se bunt, neka velika desna revolucija, ali nije bilo ništa jer je Anušić znao da bi kao revolucionar zajedno s bivšom ministricom bio izbačen iz stranke. Može on biti popularan u Slavoniji koliko želi, ali stranačka mašinerija je stranačka mašinerija, i dobro ju je za sve izbore imati iza sebe. Uostalom vidjeli ste i sami kako su do sada završili svi oni koji su se suprotstavljali Plenkoviću”, nabraja naš sugovornik dodajući da se Anušić posljednjih mjesec dana nije pojavio ni na jednom od sastanaka Predsjedništva.

Nije mu rekao u lice što misli

”Tamo je Plenkoviću u lice mogao reći što misli, ali Plenković to ne bi dopustio. Anušić to zna, svi u vodstvu HDZ-a znaju da premijer ne voli kad mu netko podređeni otvara teme koje mu nisu po volji, ili kada mu kontrira oko bilo čega. Premijer se zato i je okružio suradnicima koji nikada ne dovode u pitanje ni jedan njegov potez ili odluku, što nije dobro, ali tko mu to smije reći”, pita se naš sugovornik koji kaže da Anušić unatoč svemu jest svojevrsna oporba Plenkoviću unutar HDZ-a, ali unatoč tome on nema snagu do kraja zaratiti s predsjednikom Vlade.

”Anušić je stabilan u svojem biračkom tijelu u Slavoniji, njegovo biračko tijelo je uglavnom desno, ali Slavonija načelno i jest desna, ali na nacionalnoj razini nema snage za borbe s Plenkovićem. I kada je svojedobno uoči lokalnih izbora kritizirao HDZ-ovu koaliciju sa SDSS-om i prozivao Pupovca, Anušić se nije pojavio na sjednici Predsjedništva.









Plenković ga je prekorio telefonski, i on se povukao”, prisjeća se naš sugovornik koji podsjeća da plodom nije urodila ni Anušićeva kritika u sklopu koje je Plenkovića pozivao na red zbog Marija Banožića i načina na koji ovaj rukovodi Vukovarsko-srijemskim ogrankom vladajuće stranke.

”Plenkoviću je u svakom slučaju sada do izbora u cilju ušutkati Anušića, on mu naprosto mora dati priliku na izborima, i vjerojatno će Anušić u svojoj jedinici biti nositelj liste, to je svojevrsna Plenkovićeva slabost jer on nema kadrova i mora se konstantno prilagođavati, no on još vjeruje u svoju moć”, tumači naš sugovornik koji zaključuje da će se Plenković i Anušić na koncu tolerirati barem do izbora, nakon čega su sve opcije moguće ovisno o rezultatu.

Ono što se za sada prema tezama naših sugovornika iz Domovinskog pokreta ne čini kao moguća opcija jest da Anušić napusti svoju stranku i pridruži se Pokretu te da zajedničkim snagama kao svojevrsni novi HDSSB nastoje ići u duel sa HDZ-om u Slavoniji. Naime, kako kažu u Pokretu cilj HDZ-a i jest da se njihovu stranku svede na malu, regionalnu strančicu, no napominju kako vladajući taj film ipak neće gledati.