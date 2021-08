OKO 6.000 LJUDI ŽIVI OD SOCIJALE! Dečko koji ne planira napustiti Knin: Nema posla, mladi odlaze, živimo teško

Autor: Iva Međugorac

Kolovoz je u Kninu uvijek posebno živ, ne čudi to mještane ovoga grada koji su na šušur i gužve uoči oboljetnice Oluje odavno navikli. No, kada svečanost prođe svi se oni vraćaju svojim životima, i suživotu koji funkcionira odlično.

Ne muče mlade Kninjane nacionalne podjele, muku im stvara gospodarska slika grada, nezaposlenost je velika, mnogo je mladih bez posla, veliki broj njih odavno je odselio širom svijeta – od Irske do Kanade i nezaobilazne Njemačke, a naš sugovornik, mladić koji je odlučio ostati u Kninu gdje sa završenim Ekonomskim fakultetom radi kao konobar, kaže nam da se dobar dio njegovih prijatelja trajno nastanio u Splitu i Zagrebu.

On se nakon studija vratio u svoj grad, prijavljuje se na natječaje, nada se poslu u struci, no za sada mu to ne polazi za rukom, ali kaže to je klasična slika Hrvatske. ‘

‘Veleučilište u Kninu privuklo je ponešto mladih, ali tu se ipak rijetki zadržavaju jer nemaju što raditi. Ljudi bi dolazili, Knin je predivan grad, ali perspektive nema. Radi tvornica vijaka DIV, puno ih je zaposleno u državnoj i lokalnoj administraciji, ima nešto malo privatnih firmi i kao i svugdje kafića”, kaže naš sugovornik te dodaje kako fali tvornica, i općenito posla.

”Mladi ljudi su ovdje dobri, vrijedni, predani i željni bolje perspektive, ali tjera ih se da sele, jer i oni koji rade ne zarađuju dovoljno za pristojan život. To vam je sve mizerija. Malo odskaču ovi što rade u državnim službama, ali nije ni to ništa specuijalno, pa i oni koji su ostali i nisu iselili u onim prvim valovima razmišljaju o odlascima, zadržava ih samo to što je situacija s koronom neizvjesna”, kaže nadalje naš sugovornik te dodaje da oko šest tisuća ljudi u njegovom kraju živi od socijale, privatnih firmi je malo, dobar dio je propao, zatvara se dosta objekata, a posebno je teško obiteljima s više djece.

Zanimljivo je, kako tvrdi naš sugovornik, da mladi iz Knina odlaze dok se u grad vraćaju Srbi starije životne dobi, koji se u gradu ne sreću s nikakvim preprekama koje se potenciraju na političkoj razini.

”Ma mi ovdje sve prihvaćamo, nema tu problema, svi mi živimo iste probleme, mladi se ne mogu skućiti, politika za nas ne mari, Knin je nešto kao Vukovar, dođu ovdje jednom na godinu, obilježe Oluju i odoše, a mi ostajemo boreći se sa svojim mukama, niko nas ništa ne pita”, zaključuje ovaj mladić koji ne razmišlja o odlasku iz svojeg grada, jer bez obzira na to što mu nije lako, on svoj Knin voli i u njemu planira podizati obitelj.