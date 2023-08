Ogroman propust na Pantovčaku: Na jednu od vodećih pozicija imenovan čovjek krivotvorene biografije?

Autor: Iva Međugorac

Prosječnom promatraču odnosa između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića posljednjih se tjedana moglo učiniti kako ne postoji opcija po kojoj bi se njih dvojica uspjeli dogovoriti oko imenovanja čelnog čovjeka VSOA-e. Suprotno prosječnim očekivanjima, Milanović i Plenković kompromis su ipak uspjeli postići i prije nego što su se protokolarno podružili na obljetnici Oluje u Kninu te na Alci u Sinju. Kako tvrde upućeni dogovor se odvijao u pozadini pod posredstvom ministra branitelja Tome Medveda i Milanovićeva savjetnika za nacionalnu sigurnost Dragana Lozančića, s tim da je po pitanju kadroviranja u vojsci prste u tu priču upleo i predsjednikov savjetnik Mareković. Bilo kako bilo, dogovor je postignut, ali je nezadovoljstvo ostalo u resoru ministra obrane Marija Banožića koji je iz ovih dogovora izguran na Plenkovićevo inzistiranje. ‘

Banožić ignoriran kod donošenja odluke

”Premijer je bio svjestan da se oko VSOA-e i Vojske moraju postići dogovoriti i jasno je Banožiću dao do znanja da se u to ne petlja, a i Milanović je na tome inzistirao, on je zahtijevao da se dogovor postigne između njega i Plenkovića, zato i je kočio prvi izbor brigadira Validžića, koji se na koncu sam povukao iz te priče o kandidaturi odbijajući biti žrtva njihovih odnosa”, tumači naš dobro upućeni sugovornik te dodaje kako Banožić u posljednje vrijeme jest frustriran i nezadovoljan te traži način na koji će izaći iz političke arene, a bez da to ispadne kako ga je Milanović uz Plenkovićev blagoslov nadigrao, no čini se kako je to proces koji bi mogao potrajati. Proces koji je pak za nama, ali i za njima na političkom vrhu jest odabir prvog čovjeka vojne Agencije pa shodno tome tu izazovnu poziciju preuzima general Ivan Turkalj za čije se imenovanje navodno zalagao upravo Medved, budući da su njih dvoje bliski od ranije.





No, oni neskloni Turkalju pored njegove respektabilne biografije zamjeriti će mu to što je uz ostalo završio Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu, što je uostalom u svojim posljednjim medijskim istupima spomenula i saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto. ‘’90 posto kadrova u vojsci je iz JNA, šef Agencije sada će biti čovjek koji nikad nije radio u obavještajnim krugovima”, spomenula je Krišto koja doista nije daleko od istine kada spominje Turkalja i rad u obavještajnim krugovima. To je uostalom vidljivo i iz njegova životopisa.

Turkalj nije obavještajac

Turkalj se naime 90-tih godina pridružio Zboru narodne garde RH, a od tada i jest aktivan u Oružanim snagama RH gdje je obnašao cijeli niz dužnosti, ali ne i one koje bi bile povezane s obavještajnom službom. Bio je zapovjednik inženjerijskog voda satnije, zamjenik zapovjednika bojne i zapovjednik 38.inženjerijske brigade. Tijekom rata doista je prošao ratišta od Slavonije do Dalmacije, a nakon rata ostao u resoru obrane pa obnašao dužnost načelnika Odjela za planiranje poslije čega se školovao i na Ratnoj školi nakon koje je vodio Ured vojnog predstavnika RH u NATO-u u Bruxellesu da bi zatim bio pročelnik Kabineta načelnika Glavnog stožera, ali i zamjenik zapovjednika HVU-a dr. Franjo Tuđman.

No, osim što je bez obzira na eventualne manjkavosti popunjena pozicije šefa VSOA-e poznato je i tko su ljudi koji su preraspoređeni na vodeće pozicije u Vojsci, a tu se također mogu izdvojiti neka zanimljiva imena poput primjerice generala-bojnika Slavena Zdilara koji preuzima dužnost zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Upućeni svjedoče kako je Zdilar izravan izbor premijera Plenkovića jer mu je taj general respektabilnog životopisa zapeo za oko još prije par godina, a Plenković je čak u jednom trenutku navijao za to da Zdilar preuzme poziciju ravnatelja VSOA-e što mu nije pošlo za rukom, ali se odgovorna pozicija za njega očito ipak pronašla. Dugo su se između Ministarstva obrane i Pantovčaka lomila koplja oko komodora Milana Blaževića koji će nastaviti obnašati dužnost zapovjednika Obalne straže RH.

Njegov ostanak na ovoj poziciji Vlada je Milanoviću predložila još prošle godine, s njegovim imenovanjem složio se i donedavni načelnik Glavnog stožera admiral Hranj, ali je Milanović mjesecima odbio potpisati njegovo imenovanje i to kako svjedoče naši sugovornici iz sličnog razloga radi kojega je razvlačio sa imenovanjem u VSOA-i- Milanović je inzistirao da se oko ovog imenovanja kao i oko svih ostalih dogovori odvijaju na vrhu, odnosno između njega i Plenkovića, a ne da se priča o tome svede na njegovo šturo potpisivanje prijedloga koji mu se dostave.

Neugodne glasine koje prate Zebeca









Kao jedno od najzanimljivijih imenovanja u vojnim krugovima spominje se ono brigadira Tihomira Zebeca koji je postao novi zapovjednik Počasno-zaštitne bojne odnosno nasljednik brigadira Elvisa Burčula, zbog čijeg umirovljenja i jest krenuo sukob između Milanovića ni ministra Banožića. Za jedne Zebec je iskusan časnik i dugogodišnji zapovjednik Vojne policije koji je zapovjedao o hrvatskim postrojbama u Afganistanu. Međutim, kritičari će reći kako se iza njega vuče niz afera, koje ga prate još od 91-e godine kada se kao dragovoljac pridružio Oružanim snagama RH s tim da je način njegova ulaska u Oružane snage u najmanju ruku konfuzan. O tom djelu njegove biografije svojevremeno je za Novi list pisala novinarka Ana Raić Knežević. Zebec je inače suautor monografije Vojna policija- u izgradnji i očuvanju mira u kojoj je ustvrdio da se u obranu Hrvatske uključio 91-e godine kao pripadnik Jedinice za posebne zadatke MUP-a Rakitje.

Međutim, o tome ne postoje službeni dokumenti, a u vrijeme izlaska monografije ta informacija izazvala je polemike kod bivših pripadnika ove postrojbe koji su svjedočili kako Zebeca nisu viđali niti ga se sjećaju iz tih dana o kojima se progovara o spomenutoj knjizi. Govorilo se i da njegovo ime nije na popisu pripadnika postrojbe u monografiji koja je izdana godinu dana ranije, a u kojoj su nabrojana imena 500 pripadnika za koju se kao izvor koristilo podatke Ministarstva unutarnjih poslova i popise koje su formirali sami zapovjednici. Zebec je međutim nastavio s tezom o tome kako je bio pripadnik postrojbi iz Rakitja najavljujući pokretanje upravnog postupka kojim je uz pomoć dvaju svjedoka trebao dokazati kako je bio njen pripadnik. I kao zapovjednik Vojne policije osobno je naredio istragu vlastitog ratnog puta, ali nikada nije objelodanjen epilog te istrage.

Prema službenim dokumentima on se u studenom 91-e pridružio pričuvnom sastavu 67. bojne Vojne policije, a tri godine kasnije dao je otkaz na poslu kako bi mogao postati djelatna vojna osoba, nakon čega je službeno zaposlen u Vojnoj poziciji gdje se kroz godine uspinjao po hijerarhijskoj piramidi što ga je već 2010-te dovelo na poziciju zapovjednika Vojne policije. Već se u toj prvoj godini Zebecova mandata održavala vojna vježba vojnih policajaca iz Hrvatske, Češke, Poljske i Slovačke pod imenom Blac Bear 2010 koja se spominjala zbog nezakonito isplaćenih dnevnica i putnih naloga za što je Zebeca prozivao general Mladen Kruljac u razgovoru za portal Plus.









“U sukob sam oko ustroja pukovnije Vojne policije, došao i sa zapovjednikom Vojne policije brigadirom Tihomirom Zebecom koji je po Glavnom stožeru i na Međunarodnoj konferenciji o naoružanju govorio da me ‘USKOK radi, da nedostaju dva centimetra do (moga) hapšenja’. Ovo govorim kako bih ilustrirao njegov neprofesionalni rad, kako je on instruiran od nekih osoba, a sam je lažirao svoj ratni put, otuđio 16 tisuća kuna na Međunarodnoj vojnoj vježbi postrojbi vojnih policija ‘Black Bear 10’ 2010. i za dvije godine uzeo 170 tisuća terenskoga dodatka i dnevnica mimo svih pozitivnih propisa RH”, rekao je Kruljac tada, a priča je na tome uglavnom i stala.

Koncem mandata Zebecu je iz službenog automobila ukradena torba u kojoj su se uz ostalo nalazile njegova službena značka i iskaznica Vojne policije koje su se kasnije prodavale na stranici aukcije.hr. Nedugo nakon tog incidenta Zebec je mandat priveo kraju te je poslan na školovanje u Ratnu školu, ali su za njime brojna pitanja ipak ostala. Na pitanja o Zebecovoj karijeri i ratnom putu odgovor smo pokušali dobiti i od Ministarstva obrane i od Ureda predsjednika čije odgovore objavljujemo po dospijeću.