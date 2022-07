OGRANIČENJA NA PELJEŠKOM MOSTU? ‘Dobili smo preporuke, sutra se donosi odluka’

Autor: Dnevno.hr

Dva dana su ostala do svečanog otvaranja Pelješkog mosta.

Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, jedan je od ključnih ljudi u ovom povijesnom pothvatu.

Kaže, most je prava sinteza strukture, arhitektonskog rješenja i krajolika – diskretan je, a potpuno fascinantan po svom oblikovanju.





“S izvođačima ćemo dati sve od sebe da pristupne ceste budu gotove do kraja godine. Način obračuna eskalacije cijena je riješen i čim primimo zahtjeve grčkog izvođača radova za četvrtu fazu krenut ćemo u njihovo rješavanje. Nadam se da da ćemo do kraja godine moći očekivati završetak pristupnih cesta”, rekao je Škorić za N1.

Cijena projekta za četiri dionice iznosi tri milijarde i 200.000 kuna – to su nadzor i radovi.

“Dvije milijarde i 80 milijuna kuna je most, 511 milijuna kuna je grčka tvrtka ugovorila posao na trećoj i četvrtoj dionici, te je druga tvrtka ugovorila 488 milijuna kuna na drugoj dionici. Najmanje povećanje očekujemo na materijalima, jer smo ih nabavili prije krize”, rekao je Škorić.

Ograničenja za korištenje mosta?

“Dobili smo preporuke revizije cestovne sigurnosti da za teški teret i prijevoz opasnih tvari zatvorimo promet do kraja turističke sezone, jer je prolazak kroz Ston najveći problem. Sutra se donosi odluka o tome hoće li tako biti najmanje do kraja sezone ili do potpunog završetka pristupnih cesta”, zaključio je Škorić.