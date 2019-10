OGORČENA SLAVONKA: ‘Pokušala sam ući s psom u trgovinu! Otjerali su me, posramljena sam!’

Autor: dnevno.hr

Premda je Osijek oduvijek dog friendly grad, izgleda da nisu baš posvuda psi dobrodošli. Da je tome tako potvrđuje i pisanje Glasa Slavonije koji je prenuo Facebook prepisku vlasnice psa koja je željela ući u drogeriju u jednom trgovačkom lancu sa svojim ljubimcem, ali ju je djelatnica zaustavila pozivajući se na pravilnik trgovine prema kojem je ulaz psima u istu dozvoljen samo ako ga vlasnica može nositi. – Nikada do sad nisam imala takav problem pa me to zateklo. Ulazila sam sa svojim ljubimcem u mnoge prodavaonice i nikada me nitko nije zbog toga udaljio iz prostora jer moj je pas socijaliziran i dresiran, čak je i rehabilitacijski. Na ulazu u drogeriju nije bila istaknuta nikakva zabrana ulaska sa psom pa sam se osjećala posramljenom kada su me upozorili. Pravila bi, ako postoje, trebala biti jasno istaknuta – smatra Osječanka. Kao primjer ističe se zatvoreni dio u Gornjogradskoj tržnici gdje je jasno istaknuta zabrana ulaska psima. No, direktor Tržnica Igor Medić navodi kako bi eventualno tolerirao ulazak s malim psom, kojeg vlasnik drži u rukama. Zagovornica prava životinja Ivana Crnoja, predsjednica Udruge “Pobjede”, naglašava da su psi, htjeli to priznati ili ne, već duže ravnopravni članovi obitelji. Ističe da osobno ne bi nikada psa vodila isključivo u trgovački centar, no ako šeće gradom i treba nešto obaviti u nekoj radnji, uvest će i svoga psa. ”Nisam za to da se pse vodi u šetnju po trgovačkom centru, no ako nešto želim ciljano kupiti, dovest ću ga ondje, kupiti što trebam i izići. Naravno, ako mi je dozvoljen ulazak sa psom. Inače, nisam ni za to da se psi drže u rukama, jer su tako diskriminirani vlasnici koji svog psa ne mogu podići. Evo, moj je 23 kilograma i teško da bih ga nosila po prodavaonici”, navodi te dodaje da ondje gdje ne postoji zabrana ulaska pas smije ući.

”U slučaju da vlasnik ne dozvoli ulazak, a nema istaknutu naljepnicu, vlasnik ga čak može tužiti ”, mišljenja je.