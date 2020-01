Oglasio se brat splitskog ubojice: Napali su me, a ovo je istina o mom bratu

Autor: Dnevno

Mlađi brat Filipa Zavadlava, Stanislav Zavadlav, odlučio je progovoriti za Index jer, kako kaže, želi demantirati dezinformacije koje su se pojavile o njegovoj obitelji. Pristao je pričati za Index putem videolinka. Razgovor su dogovorili jutros za popodne, a nekoliko sati kasnije napadnut je, kako je kazao za Index, u splitskom autobusu.

“Lako za to što su mene napali, nego što su izgubljena tri života. Mene su napali misleći da se osvećuju i misleći da to može išta promijeniti. A to ne može ništa promijeniti. Ja im nisam ni stiga reć. Oni mene smatraju krivim za sve jer novine pišu kako je on branio brata.”, kazao je Stanislav za Index.

Stanislav tvrdi da je njegov brat imao problema s Marinom Bobanom i Juricom Torlakom te da su oni iznuđivali novac od njega i da je postojao sukob među njima, ali da on sam nije znao sve detalje.

“Ne znam, neki gnjev se skupljao u njemu. I on nije bio dobro. Ja da sam ikako mogao naslutiti, ja bih ga spriječio pošto-poto. Mislim da u tom trenutku kad je to napravio, da je on bio potpuno svjestan, ne bi to napravio. Bio je rastrojen”, rekao je.

Ispričao je kako, prema onome što zna, njegov brat nije namjeravao ubiti Ožić Paića.

“Posli mi je rekao: ‘Ajme, puca sam u Paića, ne znam je li ozlijeđen ili je mrtav.’ Onda smo posli na televiziji čuli da je umra. Njemu je neizmjerno bilo ža što je puca u Paića jer ga je zamijenio. A ova dvojica su mu, koliko sam razumio, bili meta. Da sam to znao, ja bih to spriječio pošto-poto. I meni je žao obitelji i svakoga od stradalih. I to su tri mlada života. I ne mogu opisati koliko je meni žao.”

Na pitanje zbog čega mu se brat nije obratio policiji, kaže: “Mislim da je on mislio da to ne bi promijenilo ništa. Mi smo do sada imali nekih iskustava s policijom gdje je sve ispalo totalno izvrnuto. Na primjer, kad je moj otac mene napao, on je zvao policiju, a ja sam dobio prijavu.”

Na pitanje zašto sam nije prijavio da je pretučen, Stanislav je kazao kako bi bio zadržan u policiji, a da mu kao ovisniku to ne odgovara.

O stanju u obitelji, kazao je kako je majka često izbivala iz kuće i da se javljala iz raznih dijelova svijeta, te kako ih je podigao i othranio otac, te kako ih je upravo otac izvukao iz Doma za nezbrinutu djecu u koju ih je poslala majka.

Za brata kaže: “Dobar je momak, ne puši, trenira, uredija se otkad je doša s broda, udeblja se, ne pije alkohol.” Njemu i mlađem bratu, kako nam kaže, zamjera što imaju kontakte s drogom.

“Mene naziva narkomanom. Što se toga tiče, on je bio čist, ali evo vidite, prelomi se i najčišćem čovjeku. Možda da je bio pod kojim sedativom to se ne bi dogodilo”, rekao je.